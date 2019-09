Made in Arteteca: i comici Enzo e Monica (Made in Sud) su Rai 2 | Anticipazioni e ospiti

Grande appuntamento con la comicità stasera, lunedì 2 settembre 2019, su Rai 2: a partire dalle 21,20 va in onda Made in Arteteca, spin-off del celebre Made in Sud, dedicato però esclusivamente agli sketch di Enzo e Monica, in arte gli Arteteca.

Dopo il grande successo della stagione 2019 di Made in Sud, condotto quest’anno da Fatima Trotta e Stefano De Martino, la seconda rete ha deciso infatti di lanciare in prima serata – approfittando anche del debole palinsesto estivo – tre spin-off, ognuno dedicato a uno dei gruppi comici più amati dal pubblico.

Chi sono gli Arteteca

Così, se stasera va in onda Made in Arteteca, nelle prossime settimane ci sarà spazio per un programma analogo con protagonisti prima I Ditelo Voi e poi Paolo Caiazzo.

L’affezionato pubblico del programma comico di Rai 2 è pronto oggi a gustarsi una serata di grande divertimento in compagnia degli Arteteca. Vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata, quali saranno gli ospiti sul palco e qualche informazione in più sulla carriera di Enzo e Monica.

Made in Arteteca, le anticipazioni

Come già anticipato, la puntata di stasera di Made in Arteteca avrà come unici protagonisti Enzo e Monica in una serie di divertenti gag tratte dallo spettacolo teatrale Cirque du Shatush, portato in giro per l’Italia nell’estate del 2018.

Vedremo i due Arteteca intenti ad allestire un nuovo show. I due, però, avranno molti dubbi su come organizzare lo spettacolo da offrire al pubblico. Così coinvolgeranno nelle decisioni anche un grande conduttore, Maurizio Casagrande, che però avrà un’idea di spettacolo decisamente diversa rispetto a Enzo e Monica.

Casagrande, famoso attore napoletano, suggerirà ai due di non esagerare con le novità, invitandoli a privilegiare qualcosa in vecchio stile, che non tramonta mai. Enzo e Monica, per prendere la decisione finale, si esibiranno negli sketch più amati e divertenti, provenienti dal loro repertorio.

Così, sul palco si trasformeranno prima nei “coniugi Shatush”, i protagonisti del primo appuntamento al buio, poi nelle web-star Kevin e Samantha, nei due malati di Facebook, nei folkloristici neo-genitori. Un mix di gag che garantiscono risate e divertimento, per passare qualche ora in totale spensieratezza.

Made in Arteteca è un programma di Nando Mormone e Arteteca, prodotto da Rai 2 in collaborazione con Tunnel Produzione, scritto da Nando Mormone, Lello Arena, Ciro Ceruti, Mino Abbacucico, Francesco Velonà, Monica Lima, Enzo Iuppariello, Sergio Colabona. La scenografia è stata affidata ad Alida Capellini e Giovanni Licheri, la regia a Sergio Colabona, Fabio Tassan Pagnochet produttore esecutivo Tunnel.

Made in Arteteca, gli ospiti del programma

Il primo, grande ospite di Made in Arteteca è sicuramente Maurizio Casagrande, attore, regista, comico e cabarettista italiano che ha portato la napoletanità in tutta Italia.

Ma Casagrande non sarà l’unico grande ospite di Enzo e Monica. Sul palco, accanto ai due comici, ci saranno anche Stefano De Martino e Fatima Trotta, conduttori dell’edizione del 2019 di Made in Sud.

Attesi inoltre, per quanto riguarda gli ospiti musicali di Made in Arteteca, Edoardo Bennato con la sua band e l’ex vincitore di Amici Sergio Sylvestre.

Made in Arteteca, chi sono i comici Enzo e Monica

Chi sono gli Arteteca di Made in Sud? La coppia formata da Enzo Iuppariello e Monica Lima è probabilmente il duo comico più famoso nel cast di Made in Sud. È il loro, ad esempio, uno degli slogan più amati del programma e divenuto ormai parte del linguaggio comune: “Vita, cuore, battito”.

Forse non tutti sanno che Enzo e Monica, oltre a essere compagni sul palco, sono anche partner nella vita. Si sono conosciuti a un corso di recitazione, nel 2001, e da allora i due hanno iniziato a frequentarsi per poi fidanzarsi.

I due, nel novembre 2018, hanno avuto anche una figlia, Sara. La bimba è diventata subito protagonista dei loro sketch sul palco, con il nome di “Piccolo battito”.

Made in Arteteca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv Made in Arteteca? Il programma comico con Enzo e Monica va in onda stasera, lunedì 2 settembre 2019, su Rai 2 a partire dalle 21,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il programma grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Made in Arteteca sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

