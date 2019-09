Lady Gaga avvistata ancora con la nuova fiamma Dan Horton, l’amore prosegue

Lady Gaga si mostra di nuovo in pubblico con quello che sembra essere davvero il suo nuovo amore. No, non è Bradley Cooper bensì il tecnico del suono Dan Horton con il quale la popstar fu avvistata al ristorante Granville di Studio City, in California, durante un brunch lo scorso luglio.

La notizia aveva smentito la convivenza tra Lady Gaga e Bradley Cooper nell’appartamento di lui a New York. Ora, la seconda uscita pubblica della pop star con l’ingegnere acustico mette a tacere anche le ultimissime voci sulla presunta vacanza insieme a Panarea tra la popstar e l’attore statunitense.

Lady Gaga e Dan Horton sono stati avvistati insieme al Pasadena Daydream Music Festival dove suonavano i gruppi The Cure e The Pixies.

La stessa cantante ha pubblicato su Instagram delle foto del concerto: “Amo i The Cure – ha scritto Lady Gaga – Sento la vecchia me stessa risvegliarsi stanotte. Che show”.

Nel frattempo E! News riporta che “Lady Gaga è molto presa da Dan. Vuole che le cose vadano piano ma prova dei sentimenti per lui e le piace molto”.

“Sono carini e a proprio agio insieme e lui la fa ridere un sacco” dichiara la fonte.

