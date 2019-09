La verità sul caso Harry Quebert: la trama della serie tv di Canale 5

È stato uno dei casi letterari del 2012: adesso La verità sul caso Harry Quebert, libro best-seller di Joel Dicker, è diventato una serie tv con protagonista Patrick Dempsey e con una trama che riproduce fedelmente la storia narrata dal romanzo.

La miniserie La verità sul caso Harry Quebert, diretta dal regista Premio Oscar Jean-Jacques Annaud, va in onda su Canale 5 da stasera, lunedì 2 settembre 2019, a partire dalle 21,20. In un totale di dieci puntate viene trattata dunque la storia al centro del libro, ovvero la scomparsa di una giovane ragazza di 15 anni il cui cadavere viene ritrovato solo trent’anni dopo in un luogo davvero insospettabile.

Tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv La verità sul caso Harry Quebert

In attesa della messa in onda del film, che si preannuncia davvero molto interessante e potenzialmente seguito da una grossa fetta di pubblico, vediamo insieme di cosa parla La verità sul caso Harry Quebert.

La verità sul caso Harry Quebert, la trama della serie tv: ecco di cosa parla

La storia della serie tv parte nel 1975, nella cittadina di Sommerdale, dove una ragazzina di 15 anni – Nola Kellergan, figlia del reverendo della città – sparisce misteriosamente. L’ultima testimonianza è quella di un’anziana signora che spiega di aver visto Nola correre nel bosco, inseguita da un uomo. Ma quando gli agenti accorrono sul posto della segnalazione, trovano solo l’anziana morta, uccisa da un colpo di pistola alla testa.

Quella stessa sera Harry Quebert, uno scrittore, attende Nola nella stanza di un motel. I due devono scappare insieme: sono innamorati, anche se tra loro ci sono più di vent’anni di differenza. Nola però non viene trovata da nessuna parte. Della sua scomparsa non si parlerà più per trent’anni.

Il cast completo della serie tv in onda su Canale 5

Nel 2008 Marcus Goldman, un giovane scrittore in erba va a trovare il suo mentore, proprio quell’Harry Quebert che nel frattempo è divenuto un professore universitario famoso in tutto il mondo grazie al suo romanzo “L’origine del male”.

La verità sul caso Harry Quebert: la recensione di TPI del romanzo che ha ispirato la serie tv

Nel giardino della casa di Quebert, però, viene rinvenuto un cadavere. Il corpo è proprio quello di Nola, scomparsa trent’anni prima. Accanto, c’è anche il manoscritto de “Le origini del male”. Elementi sufficienti per incriminare il professore di omicidio. Per lui, in caso di condanna, c’è la pena capitale.

Il giovane Goldman allora cerca di aiutare il suo mentore, portando avanti le proprie indagini anche tramite i ricordi di Quebert. In un continuo oscillare tra presente e flashback dal passato, il giovane scrittore scoprirà i grandi segreti del suo maestro, ma anche delle verità inconfessabili su Nola e la sua famiglia. Qual è la verità? Chi ha ucciso Nola Kellergan? Lo scopriremo nel corso di dieci splendide puntate.

L’appuntamento con le prime due puntate della serie tv è per stasera, lunedì 2 settembre 2019, su Canale 5 a partire dalle 21,20.