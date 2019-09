La verità sul caso Harry Quebert: le anticipazioni della prima puntata in onda il 2 settembre 2019 su Canale 5

Parte stasera, lunedì 2 settembre 2019, la serie tv evento La verità sul caso Harry Quebert, in onda in prima serata su Canale 5. La serie, diretta dal regista premio Oscar Jean-Jacques Annaud, vede nel ruolo di protagonista l’attore Patrick Dempsey.

Una storia molto avvincente, tratta dal romanzo omonimo di Joel Dicker del 2012, un vero e proprio best-seller in tutta Europa. Si tratta in tutto di dieci episodi, che Canale 5 manderà in onda in prima serata con due puntate per volta.

Ma qual è la trama de La verità sul caso Harry Quebert? La serie tv racconta di una ragazza, Nola Kellergan, sparita misteriosamente nel 1975. Trent’anni dopo il suo corpo viene trovato seppellito nella casa di Harry Quebert, un apprezzato e famoso scrittore. Un evento che cambierà per sempre la sua vita, considerando che accanto al corpo della ragazza, con cui l’uomo aveva avuto una storia, verrà trovato il manoscritto del romanzo più famoso di Quebert.

Ecco le anticipazioni della prima puntata della serie La verità sul caso Harry Quwbert, stasera 2 settembre 2019 su Canale 5 dalle 21.20.

La verità sul caso Harry Quebert: anticipazioni prima puntata

Nell’episodio 1 della serie, in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 2 settembre 2019, assistiamo alla riapertura delle indagini a 30 anni di distanza dalla scomparsa di Nola Kellergan. Cosa è successo davvero? Il corpo della 15enne viene trovato nella proprietà di Harry Quebert, distinto e famoso scrittore, che dovrà cercare di dimostrare la propria innocenza.

All’epoca della scomparsa di Nola, nel 1975, l’uomo e la ragazzina avevano avuto una relazione. Per questo i sospetti su di lui aumentano. Marcus Goldman, il suo allievo prediletto, sarà uno dei pochi a credere all’innocenza di Harry, e per questo inizialmente deciderà di aiutarlo.

Nel secondo episodio della serie in onda stasera i sospetti su Quebert aumentano, dopo che accanto al corpo della ragazza viene trovato il manoscritto del suo libro più famoso. Harry continua a dirsi innocente, ma al tempo stesso chiede a Marcus di dare fuoco ad una scatola di ricordi piena di lettere di Nola. Per questo il suo assistente riceverà delle minacce dirette a causa della sua intromissione nelle indagini.

Ecco il trailer della serie tv in onda da lunedì 2 settembre 2019 su Canale 5: