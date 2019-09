Io che amo solo te: la trama del film di stasera su Rai 1. Di cosa parla la pellicola

Nella prima serata di lunedì 2 settembre 2019, su Rai 1 arriva una bella commedia italiana con una trama molto divertente: Io che amo solo te, film del 2015 con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, va infatti in onda stasera alle 21,25.

Il film è stato diretto da Marco Ponti ed è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Luca Bianchini. Vanta un cast davvero di eccellenza, composto da grandi volti noti del cinema italiano: oltre ai già citati Scamarcio e Chiatti, infatti, spicca la presenza di Michele Placido, Maria Pia Calzone, Dario Bandiera, Eva Riccobono e Antonio Gerardi.

Io che amo solo te: tutto quello che c’è da sapere sul film

Ma di cosa parla Io che amo solo te? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla trama del film, che racconta la storia di un matrimonio sfiorato e mai celebrato, ma anche quella di un altro matrimonio che invece si fa e che troppo ha in comune con quello che non si è mai tenuto.

Io che amo solo te trama | Di cosa parla il film

Siamo a Polignano a Mare, in Puglia. Il piccolo paese è in fervente attesa per il matrimonio tra Damiano e Chiara, una coppia di ragazzi che arrivano al grande passo a coronamento di una bella storia d’amore.

I due, però, non sanno che i rispettivi genitori (Ninella, madre di Chiara, e Mimì, padre di Damiano), da giovani stavano insieme a loro volta. Ninella e don Mimì (il nome con cui l’uomo è conosciuto nel paese) sono arrivati vicino alle nozze, fallite a causa del fratello di lei.

L’uomo, che si chiamava Franco, era finito in galera per contrabbando. Così don Mimì, il potente locale, non aveva più potuto sposare Ninella, disonorata dal gesto del fratello. Si era così dovuto “accontentare” di Matilde, una donna di ottima famiglia ma che non gli dava le stesse emozioni.

Mimì e Ninella non hanno mai smesso di amarsi, anche se non stanno più insieme. E adesso che la vita ha dato loro il regalo del matrimonio tra i figli, iniziano a vacillare nella loro convinzione di mettersi alle spalle il loro amore.

Mentre si organizza il matrimonio dell’anno, quindi, Chiara e Damiano scoprono la verità sui loro genitori. E non è più chiaro quali coppie rimarranno insieme per sempre: Damiano e Chiara riusciranno a sposarsi? Matilde riuscirà a tenere per sé le attenzioni di Mimì? E come si comporterà la bella Ninella, ora che il destino le ha mandato un inequivocabile segnale?

L’appuntamento con il film io che amo solo te è per stasera su Rai 1, a partire dalle 21,25.