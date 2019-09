Greta Thunberg: “Sì, ho la sindrome di Asperger”

“Mi prendono in giro perché ho la sindrome di Asperger? Io ho un superpotere”. Greta Thunberg replica così, con umorismo e ironia, agli hater che su Twitter la insultano per la sua diversità. La giovanissima attivista per l’ambiente svedese non ha mai fatto un mistero della sua condizione, ma di solito evita di parlarne pubblicamente. E adesso ha spiegato perché: non per nascondere la sua diagnosi, ma perché “so che molta gente ignorante la vede ancora come una malattia, o qualcosa di negativo”, dice.

E “credetemi – prosegue Greta Thunberg – la sindrome di Asperger mi ha limitato” almeno in precedenza. Ora invece “è passato perché ho trovato un senso, un significato in un mondo che talvolta sembra superficiale e senza senso a molta gente”.

Greta è arrivata qualche girono fa a New York dopo una lunga traversata in barca a vela sulla barca a zero emissioni Malizia II di Pierre Casiraghi. La 16enne dei “Fridays for Future” ha deciso di raggiungere via oceano l’incontro dell’Onu sul clima, in programma il 23 settembre, con un viaggio eco friendly dal Regno Unito agli Stati Uniti. Ma è finita nel mirino degli haters per una foto che è stata pubblicata sui social in cui si vede una bottiglietta di plastica. E in questa circostanza, alcuni dei commenti più cattivi hanno preso di mira la sua sindrome di Asperger.

Fino a quando Greta Thunberg non ha deciso di twittare a sua volta su questo tema: “Ho la sindrome di Asperger e questo vuol dire che qualche volta sono un po’ diversa dalla norma”. Poi, la stoccata finale: “Quando gli haters sottolineano il tuo aspetto e le tue differenze – scrive – significa che non hanno più nessun posto dove andare. E, a quel punto, sai che stai vincendo!”.

