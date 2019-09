Governo news: le ultime notizie di oggi lunedì 2 settembre

GOVERNO NEWS – Tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 2 settembre, sulla crisi di governo. Continua la trattativa tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico per la formazione del governo Conte bis, con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, e una maggioranza parlamentare targata M5s-Pd. Nel frattempo si avvicinano le scadenze della sessione di bilancio.

Qui di seguito tutte le ultime news di oggi, lunedì 2 settembre, sul governo in diretta LIVE, con aggiornamenti in tempo reale.

ore 10.00 – Governo: Di Maio riunisce vertice M5S a Palazzo Chigi – Il leader M5S Luigi Di Maio, a quanto si apprende, presiederà intorno alle 10 a Palazzo Chigi un vertice del Movimento 5 stelle.

0re 09.10 – Grillo a Di Maio: “Basta con i punti alla Standa, è bello cambiare le cose” – Dopo la risposta del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, con il tweet ‘Mai dire mai…’, il garante del M5S Beppe Grillo in un breve intervento sul Fatto Quotidiano si rivolge al capo politico del Movimento Luigi Di Maio, parlando di “una testa rivolta a Luigi, incazzata e ancora stupefatta per l’incapacità di cogliere il bello intrinseco nel poter cambiare le cose”.

E aggiunge: “Con i punti che raddoppiano come alla Standa”. Poi si riferisce alla stanchezza del premier e scrive: “ma perché Conte è stanco? È l’unico che ha una casa dove andare, che possiede un filo conduttore interiore. Una persona eccezionale perché capace di rimanere normale: non sono tantissimi”. Grillo, poi, riprendendo il suo video di sabato scorso, parla di “depressione, incapacità di cogliere con ironia quello che ti capita e brama di potere”.

Dei media, infine, scrive che “non resistono e riecheggiano l’urlo dell’Elevato: non resterà altro da fare che inseguirlo. Esercitare la leadership facendosi inseguire, anche, ridendo”.

ore 07.30 – La mossa del PD per smascherare Di Maio – Giorni decisivi per la formazione del governo M5s-PD. Domani, martedì 3 settembre, è previsto il voto sulla piattaforma Rousseau degli iscritti al Movimento. Entro metà settimana il premier incaricato Giuseppe Conte dovrà sciogliere la riserva. Il giuramento, se mai ci sarà, è previsto entro venerdì.

Nel frattempo continua la partita delle poltrone tra i due partiti. Il nodo resta quello del vicepremier. Ieri il PD, per bocca di Dario Franceschini, ha detto di essere pronto a uno schema con un presidente del Consiglio senza vice.

Un modo per mettere Di Maio all’angolo: il capo politico M5s è ora costretto a dare una risposta. Se non accetterà, sarà chiaro come sia attaccato alle sue posizioni di potere. Il PD fa leva anche sulla posizione di Beppe Grillo, voglioso di far partire l’esecutivo a ogni costo, e che mal sopporterebbe una posizione troppo rigida di Di Maio sulle poltrone.

Come scrive Repubblica in un retroscena: “Naturalmente il governo non salterà per una poltrona. Ormai nessuno può tornare indietro e non è detto che lo schema del doppio vicepremier non possa risorgere tra qualche ora. Potrebbe essere proprio Conte a rilanciarla all’ultimo secondo. Per il momento Di Maio non arretra. Non parla. Anzi tace sui social da parecchi giorni. Ma la sua macchina comunicativa non si ferma. Nelle chat grilline viene rilanciata la dichiarazione di Gianluigi Paragone che ne esalta il ruolo e dice: ‘Non piace al Pd perché difende quello che abbiamo fatto di buono nel precedente governo'”.

Governo: la giornata di ieri

Ieri Dario Franceschini l’ha detto chiaramente: “Per una volta Beppe Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di “posti”. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier”.

La giornata è stata segnata dalle dichiarazioni di Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano: “Bisogna attenersi ad alcuni dati di fatto oggettivi. Io non sono iscritto al M5S, non partecipo alle riunioni del gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i gruppi parlamentari, anzi mi piacerebbe farlo per spiegare il programma. Resta il dato che c’è molta vicinanza, li conosco da tempo, lavoro con il M5S molto bene e il Movimento mi ha designato come ministro”, con queste parole il premier incaricato Conte ha risposto durante un collegamento con la Versiliana a chi gli chiede se è esatto definirlo un presidente del Consiglio “5 Stelle” (qui l’intervento di Conte).

