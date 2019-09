Giulia De Lellis e Andrea Damante spiazzano i paparazzi al Festival del Cinema di Venezia

Sembra la prova generale di una luna di miele. Ma non lo è affatto. Si tratta solo di un viaggio a Venezia per Giulia De Lellis e Andrea Iannone, in occasione del Festival del Cinema. Folla di vip in Laguna e occhi puntati anche sul gossip. Ovviamente non mancano i flash dei fotografi delle testate nazionali e non solo.

Stavolta, però, i paparazzi – che volevano immortalare uno dei pochi viaggi romantici dei due neo-fidanzatini – sono rimasti a bocca asciutta. Infatti, in barba alle regole del gossip, Iannone e Giulia hanno pubblicato su Instagram le foto del loro bacio. Addio scoop. Addio notizia ghiotta che piaceva tanto ai settimanali di gossip.

Sono queste le nuove regole del gioco, con l’entrata in ballo della tecnologia. In pratica, Instagram ha cannibalizzato il sistema e loro stessi hanno dato alla stampa foto e post per scrivere su quella storia d’amore nata in sordina ed oggi vissuta alla luce del sole.

Ma tra le foto sui social spunta pure un post che sembra una vera e propria gaffe dell’ex di Belen, che mette un like ad un commento di un utente, forse un hater della De Lellis. Che scrive: “Mi dispiace, ma Belen è Belen”. Questo strano “mi piace”potrebbe essere semplicemente un errore. Niente di più. Ma se ci fosse anche altro dietro quel gesto? Si aprirebbe in questo modo un vero e proprio caso, che potrebbe far irritare la De Lellis. Secondo i beninformati, di Belen Rodriguez non vuole nemmeno sentir parlare.

In ogni modo, tra scatti e gaffe, i due si stanno godendo qualche giorno tutto per loro. Totalmente romantico. All’insegna del relax e senza paparazzi al seguito. La loro storia d’amore, iniziata in sordina ed oggi ufficializzata, sembra piacere anche alle “Bimbe di Giulia”: la pagina social nata ai tempi della storia con Damante. Adesso la De Lellis ha totalmente voltato pagina con l’uscita di un libro che racconta tutta la sua verità sulla fine della storia d’amore con il dj veneto, conosciuto ai tempi di “Uomini e donne” dove lui era tronista, lei corteggiatrice. Una favola durata un po’ di anni, iniziata sotto ai riflettori. Finita allo stesso modo.

Nuova vita anche per Andrea Iannone, che solo alcuni mesi fa aveva acquistato e ristrutturato casa in Svizzera per andarci a vivere con Belen. Contrordine. Tutto è finito nel peggiore dei modi e la showgirl è tornata nelle braccia del suo ex, Stefano De Martino. Ma grazie a lei è arrivato alla ribalta dei rotocalchi di gossip e delle trasmissioni tv più importanti, visto che prima di quella love story con Belen non godeva di una forte popolarità nonostante fosse un pilota affermato.

Belen, lo ricordiamo, l’ha conosciuta grazie all’amicizia con Jeremias (il piccolo di casa Rodriguez). Vacanza a Ibiza. Poi viaggio in Grecia. E fu amore. Durato poco. Perché al cuor non si comanda: Belen è tornata nelle braccia del suo ex marito, Stefano De Martino