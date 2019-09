Il like di Francesco Totti alla foto sexy di Emma Marrone su Instagram

Emma Marrone, la foto sexy su Instagram fa il pieno di like (e c’è anche quello di Francesco Totti)

Emma Marrone ha pubblicato su Instagram una foto provocante. Nell’immagine la cantante salentina indossa un top nero con una scollatura profonda. Il décolleté esplosivo ha attirato l’attenzione dei fan che hanno regalato oltre 90mila like alla foto di Emma.

Ai follower più attenti non è sfuggito però il dettaglio che riguarda proprio Francesco Totti. Ebbene sì, l’ex capitano della Roma ha apprezzato la foto di Emma Marrone e ha messo un cuoricino.

“Ah ma quindi è arrivato Settembre? #IOSONOBELLA #6settembre🌹”, recita la didascalia della foto postata dalla cantante.

Lo scatto è infatti un modo per lanciare il nuovo album in uscita il 6 settembre “Io sono bella”, con la firma di Vasco. I follower non perdono occasione per fare dell’ironia: la replica alla cantante dice “Eri bona pure ad agosto”.

