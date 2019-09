Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi lunedì 2 settembre 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi lunedì 2 settembre 2019:

Concorso 1514 posti Inail e Inl: al via il bando del ministero del Lavoro

Il 27 agosto è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il bando per l’assunzione di 1514 posti per diventare funzionari e ispettori dell’Inail e dell’Inl. I posti sono con un contratto a tempo indeterminato e il termine per l’invio delle domande è l’11 ottobre. Il personale selezionato sarà inserito in diversi settori del Ministero del Lavoro, dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale. Più nel dettaglio:

L’Ispettorato nazionale offre 691 posti per l’incarico di ispettore del lavoro. Nell’area giuridica i posti per funzionari amministrativi sono invece 131. L’Inail ha bandito ben 635 posti per l’incarico di funzionario amministrativo. 57 posti sono destinati invece al personale da inserire in altri ruoli sempre all’interno del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell’area amministrativa giuridica.

Per partecipare al concorso i requisiti sono il diciottesimo anno di età; la cittadinanza italiana e il godimento di diritti civili e politici; l’assenza di condanne penali.

I titoli richiesti sono la laurea in giurisprudenza, scienze politiche o scienze delle pubbliche amministrazioni. Il concorso prevede due prove, la prima scritta e la seconda orale. Il test scritto consiste in sessanta domande a risposta multipla: 20 di diritto amministrativo e 60 attitudinali. La prova orale sarà incentrata sulle stesse materie dello scritto, ma sarà verificata anche la conoscenza della lingua inglese e il possesso delle abilità informatiche. La quota di partecipazione è di 10 euro e la domanda può essere inviata per via telematica sul sito della piattaforma Ripam.

Bando di concorso Rai 2019 per giornalisti 2019

È uscito il bando di Concorso della Rai del 2019 per la selezione di 90 giornalisti. Una procedura di selezione per titoli e prove per individuare 90 professionisti da utilizzare in qualità di redattore con contratto di lavoro a tempo determinato. Contratto che, in caso di positivo inserimento in azienda, potrebbe portare alla successiva assunzione a tempo indeterminato (leggi qui per il bando completo).

