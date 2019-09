Chiara Ferragni, Fedez e le foto di Portofino: in una la influencer sembra un trans

Si conclude per Chiara Ferragni e Fedez il fine settimana d’amore trascorso insieme a Portofino, dove i due hanno festeggiato in grande stile l’anniversario di matrimonio, ma la influencer sul suo profilo Instagram posta una foto in cui sembra un trans.

I Ferragnez si sono sposati il 1 settembre 2018 in Sicilia, a Noto, e durante le celebrazioni di un anno di nozze hanno fatto emozionare tutti condividendo le immagini e i filmati del matrimonio più instagrammato d’Italia.

L’ultimo post della influencer su Instagram ritrae la coppia in una normale uscita serale per le strade di Portofino: Chiara Ferragni e Fedez passeggiano mano nella mano in libera uscita, e le immagini postate da Chiara Ferragni sembrano scattate da paparazzi indiscreti.

Se normalmente i due sposini “fanno da sé”, e si preoccupano di offrire una copertura completa delle loro usicite e momenti sui social da soli, questa volta hanno assegnato il compito a terzi: si siedono in un bar, sorseggiano drink e scherzano amorevolmente insieme. Poi passeggiano.

Ma tra le foto a passeggio per le strade di Portofino ce n’è una che attira l’attenzione di tutti i follower: quella in cui sono fotografati di spalle. Nella foto postata da Chiara Ferragni, la giovane fashion blogger sembra quasi un’altra persona. Risulta molto più alta di Fedez e meno slanciata del solito. I capelli leggermente in disordine e la schiena un po’ curva. Un velo nero la fa sembrare quasi nuda e scopre il sedere.

“Nella terza foto sembri un trans appena uscita da un after”, commenta un fan.

Sicuramente a un primo sguardo quella accanto a Fedez sembra un’altra persona.

“Chiara io ti amo, ma detto con affetto.. A volte hai un portamento da camionista”, scrive ancora qualcun altro.

“Quando i soldi non comprano la felicità ma neanche dei vestiti decenti”, i commenti negativi si sprecano.

“Ma come sei vestita? Oscena”.

In effetti la bella sposina, che si prepara a volare alla volta di Venezia per presentare il suo film “Unposted” al Festival del Cinema, non sembra molto in forma dopo il fine settimana di festeggiamenti.

