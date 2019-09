Chiara Ferragni piange su Instagram

Cosa succede a Chiara Ferragni, che piange in un video su Instagram? L’influencer è appena tornata da un fine settimana a Portofino, dove ha festeggiato un anno di matrimonio con Fedez, e ora si prepara a Venezia.

Chiara Ferragni presenterà il documentario sulla sua vita, Unposted, a uno dei festival più prestigiosi d’Europa, quello del cinema di Venezia.

La proiezione avverrà sabato 7 settembre, e Chiara piange ogni volta che rivede il film.

Unposted, il film sulla vita di Chiara Ferrangi, sarà presentato al Festival del Cinema di Venezia

Nel filmato che condivide su Instagram, Chiara Ferragni è in lacrime e piange ininterrottamente, ma racconta anche che quello che i fan vedono sono lacrime di gioia.

“Ho riguardato di nuovo Unposted e sono troppo felice”. Chiara è emozionata.

“Sono felice, e pensavo fosse importante condividere questo momento con voi”, dice la fashion blogger, che appare decisamente provata dalla visione del film nel filmato che condivide con i fan.

L’idea di presentare Unposted a una delle kermesse cinematografiche più seguite di sempre e mostrare gioie e dolori della sua carriera al mondo in una pellicola la riempie di gioia.

“Ho pensato per mesi a questo momento, e pochi giorni prima di presentare il documentario sulla mia vita, Chiara Ferragni Unposted, mi chiedevo: come mi sentirò? Sarò felice? Orgogliosa? Spaventata? Eccitata? Fare questo documentario è stata la sfida più grande a cui abbia mai preso parte. Lasciare la direttrice Elisa Amoruso raccontare la mia storia e andare in fondo a tutto quello che ho vissuto è stato spaventoso ma terapeutico. Essere capace di mostrarvi come ho iniziato 10 anni fa è troppo importante per me”, scrive Chiara a commento del video che condivide.

“Ho registrato questo video ad aprile del 2019 dopo aver visto il film per la prima volta, quando mi sentivo emozionata ed estremamente felice. Grazie per avermi dato il coraggio di raccontare la mia storia, spero che questo documentario v’inspirerà nel seguire i vostri sogni e nel credere in voi stessi, contro tutti”, scrive ancora Chiara.

Non resta che aspettare la proiezione sabato al lido di Venezia e poi l’uscita nelle sale italiane il 17 settembre.

Chiara Ferragni racconta del suo film Unposted in un’intervista: “Nel documentario c’è l’80 per cento di me”