Calciomercato streaming live e diretta tv: dove vedere i programmi Sky e SportItalia

CALCIOMERCATO STREAMING TV – Oggi, lunedì 2 settembre 2019, è l’ultimo giorno del calciomercato estivo 2019. Le squadre della Serie A sono a lavoro per completare le rispettive rose in vista della nuova stagione (già iniziata).

Dove vedere i programmi di calciomercato di Sky e SportItalia in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Calciomercato: dove vedere i programmi in tv

Il programma “Calciomercato l’originale” di Sky Sport sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) su Sky Sport 24 (canale 200) alle ore 21,30. Prima dell’inizio, durante tutta la giornata, ovviamente, il canale di news sportive di Sky racconterà con tanti inviati tutte le notizie che arriveranno dal mercato.

Il programma “Calcio & Mercato” di SportItalia sarà visibile, gratis, sul digitale terrestre (canale 60) durante tutta la giornata. La tv sportiva infatti ha deciso di fare una vera e propria maratona sul tema.

Durante tutta la giornata quindi i due canali daranno news dell’ultima ora e parleranno dei vari club che si stanno muovendo sul mercato. In serata poi il momento clou della giornata con la chiusura alle ore 22 delle trattative. A seguire approfondimenti in studio e tanto altro.

Calciomercato: dove vedere i programmi in live streaming

In live streaming i programmi di calciomercato saranno visibili in diversi modi. Per quanto riguarda il programma di Sky Sport con Gianluca Di Marzio su Sky Go, piattaforma riservata agli abbonati Sky che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

Per quanto riguarda Criscitiello e Pedullà invece sul sito ufficiale di SportItalia e sui profili social dell’emittente.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

