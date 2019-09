Calciomercato, è l’ultimo giorno: ultime notizie di oggi in tempo reale | Trattative | Affari fatti

Oggi, lunedì 2 settembre 2019, chiude il calciomercato 2019. Le squadre di Serie A avranno a disposizione fino alle ore 22 di oggi per concludere gli ultimi affari di questa sessione estiva. TPI seguirà LIVE la giornata con una cronaca in tempo reale.

Di seguito tutte le news sugli affari di calciomercato chiusi oggi, 2 settembre, ultimo giorno della sessione estiva 2019:

LE NEWS DI CALCIOMERCATO DELLA SERIE A

IL TABELLONE CON TUTTI GLI AFFARI FATTI

Ore 12,51 – Sampdoria, fatta per Rigoni: in corso le visite mediche

Affare chiuso e giocatore arrivato in Italia: Emiliano Rigoni è arrivato a Genova per sostenere le visite mediche con la Sampdoria

Ore 12,50 – Calciomercato Inter, Icardi in volo per Parigi

L’ex capitano nerazzurro, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in questi minuti sarebbe a Malpensa pronto a volare a Parigi dove ad attenderlo c’è il PSG. L’affare sarebbe ai dettagli.

Ore 12,15 – Ufficiale: Chiriches è un nuovo calciatore del Sassuolo

Il difensore arriva dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto

Ore 11,34 – Ufficiale: Darmian è un giocatore del Parma

Nuovo acquisto per il club gialloblù: “La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Matteo Darmian (Legnano, 2.12.1989) dal Manchester United. Il calciatore ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023”, si legge nella nota ufficiale pubblicata dal Parma.

Ore 11,10 – Genoa, in chiusura Ankersen

Rossoblù pronti a regalare un nuovo rinforzo ad Andreazzoli: in chiusura infatti c’è Peter Ankersen, terzino classe ’90 del Copenhagen.

Ore 11,00 – La Juventus pensa a un difensore

Dopo l’infortunio a Chiellini, la Juve starebbe pensando a un difensore centrale per rinforzare il pacchetto arretrato. Dalla Germania arriva il nome di Boateng. Sarà lui il rinforzo?

Ore 10,55 – Roma, Mkhitaryan sbarcato a Fiumicino: adesso le visite mediche

Henrik Mkhitarian, l’ultimo acquisto della Roma – arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’Arsenal – è atterrato alle 10,55 a Fiumicino. Il centrocampista armeno si è recato subito a Villa Stuart, dove svolgerà le visite mediche. Poi la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale del club di James Pallotta.

Ore 10,25 – Milan, visite mediche per Rebic

L’attaccante croato sta sostenendo proprio in questi minuti le visite mediche con il club rossonero

Ore 10,00 – Calciomercato Inter, Icardi verso il PSG: trattativa in corso

Va avanti spedita la trattativa tra Icardi e il Paris Saint Germain. L’entourage dell’argentino lavora al rinnovo con l’Inter, condizione che permetterebbe al giocatore di trasferirsi al Psg in prestito con diritto di riscatto. “Mauro andrà via? C’è una speranza ed è l’ultima a morire, vediamo. Intanto vado subito a lavorare – ha detto negli studi di Tiki Taka la moglie e agente dell’attaccante, Wanda Nara – su di lui ci sono un paio di club. Il mio rapporto con la dirigenza dell’Inter è sempre buono, vediamo che succede. Eventualmente giocherà in Europa. Il Boca Juniors no, è un’ipotesi difficile. Non so se il suo futuro sarà Italia o meno ma comunque Europa”.

Ore 10,00 – Fiorentina vicina a Oudin: si tratta

Sfumato Raphinha, la Fiorentina è vicina a un altro esterno offensivo: si tratta di Remi Oudin del Reims. Operazione da circa 11 milioni di euro più bonus

Ore 10,00 – Calciomercato Napoli, ufficiale Llorente

Il Napoli ufficializza l’acquisizione Fernando Llorente. “Benvenuto Fernando”, il tweet di De Laurentiis

Cosa è il calciomercato? Quello che c’è da sapere

Ore 9,50 – Roma scatenata: ecco Mkhitaryan

Kalinic ma non solo. La Roma ha chiuso per un altro colpo: fatta per Mkhitaryan dall’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore è già in volo verso la Capitale

Ore 9,50 – Calciomercato Roma, visite mediche per Kalinic

Nikola Kalinic in questi minuti sta sostenendo le visite mediche per la Roma che lo ha acquistato dall’Atletico in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro. Dopo i controlli di rito, la firma sul contratto.

Ore 9,45 – Fiorentina, ecco Pedro

Nuovo colpo per la Fiorentina che ha chiuso per Pedro del Fluminense: l’attaccante è arrivato pochi minuti fa all’aeroporto di Roma e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche con il club viola

Quando finisce il calciomercato 2019? La data e l’orario preciso

LE DATE DI CHIUSURA DEL CALCIOMERCATO NEI PRINCIPALI CAMPIONATI

CINA (Super League): 31 luglio 2019

INGHILTERRA (Premier League): 8 agosto 2019

TURCHIA (Super Lig): 30 agosto 2019

FRANCIA (Ligue 1): 2 settembre 2019

GERMANIA (Bundesliga): 2 settembre 2019

ITALIA (Serie A): 2 settembre 2019

OLANDA (Eredivise): 2 settembre 2019

PORTOGALLO (Primeira Liga): 2 settembre 2019

RUSSIA (Premier League): 2 settembre 2019

SPAGNA (Liga): 2 settembre 2019

