Brigitte Macron replica a Bolsonaro

Brigitte Macron replica a Bolsonaro. Non si è fatta attendere la risposta della première dame francese alle offese sessiste nei suoi confronti fatte dal presidente brasiliano. La tensione tra Francia e Brasile sulla gestione degli incendi in Amazzonia è sfociata in scontro diplomatico dopo un commento di Bolsonaro su Facebook. In risposta a una foto di Brigitte Macron, 66 anni, affiancata a una della moglie del presidente brasiliano, Michelle, 37, un utente ha scritto: “Ora capite perché Macron se l’è presa con Bolsonaro?”. Al che il leader brasiliano ha commentato: “Non umiliarlo kkkk (risate)”.

Lo scontro tra la Macron e Bolsonaro

Dura la replica di Emmanuel Macron. Il presidente francese, marito di Brigitte, ha definito le parole di Bolsonaro “una cosa triste per il Brasile”. “Le donne brasiliane devono essere tristi, sono sicuro che provano vergogna. Questi sono attacchi irrispettosi”, ha aggiunto Macron. “Auguro ai brasiliani di avere presto un presidente all’altezza”.

Sulla vicenda è intervenuta anche direttamente la première dame, che durante l’inaugurazione di un centro storico nel nord della Francia ha puntato il dito contro quelli che trattano le donne in maniera irrispettosa. “I tempi stanno cambiando. Ci sono quelli già sul treno del cambiamento. Ma non tutti sono a bordo, alcuni attendono ancora sul binario, ma sono sicura che presto riusciranno a salire su”, ha affermato Brigitte Macron. Poi, in ringraziamento a tutti i brasiliani che l’hanno difesa dopo le offese di Bolsonaro, ha continuato in portoghese: “Muito obrigada”. Un commento senza nomi quello della première dame, ma senza dubbio riferito al precedenti insulto ricevuto.

I social in difesa della Macron

Nel frattempo, i social sono impazziti, e le parole di Bolsonaro sono state condannate anche da molti volti del panorama internazionale. In un video su Twitter, Lo scrittore brasiliano Paulo Coelho ha chiesto scusa per il comportamento di Bolsonaro. “È un momento buio per il Brasile… vi chiedo scusa, infinite scuse.”

Allo stesso modo Debora Diniz, antropologa e professoressa di Diritto all’Università di Brasilia, ha commentato: “Bolsonaro è spaventato dal riscontro internazionale per gli incendi in Amazzonia. Per vendetta a Emmanuel Macron, ha risposto con del tipico sarcasmo maschilista… suggerendo che le affermazioni politiche del Presidente Macron siano state dettate da gelosia.”