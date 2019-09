Bitter Sweet, le anticipazioni settimanali dal 2 al 6 settembre 2019: cosa succede nella serie di Canale 5

Il pubblico italiano è letteralmente pazzo di Bitter Sweet, la serie tv estiva di Canale 5 che va in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, al punto da andare alla ricerca compulsiva delle anticipazioni settimanali.

La fiction, il cui titolo italiano è Ingredienti d’amore mentre quello originale è Dolunay, è andata in onda per la prima volta in Turchia nel 2017. I protagonisti di Bitter Sweet sono soprattutto Özge Gürel e Can Yaman.

In particolare, l’attrice Özge Gürel è già nota al pubblico pomeridiano di Canale 5 per aver prestato il volto alla giovane Öykü Acar nella fiction Cherry Season – La stagione del cuore, andata in onda l’estate scorsa sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Can Yaman, chi è il Ferit Aslan di Bitter Sweet

In questo articolo, potrete trovare giorno per giorno le anticipazioni settimanali da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali | La puntata di lunedì 2 settembre

Nella puntata di lunedì 2 settembre, Ferit sarà atteso al ristorante di Nazli per un’intervista. Tuttavia, il ragazzo farà tardi e si presenterà fortemente in ritardo, alimentando la rabbia di Nazli. La ragazza inoltre litigherà con la sorella, Asuman, dopo aver scoperto che si è fatta prestare dei soldi da Deniz per pagare il loro debito. Arrabbiatissima, Nazli convince Asuman a restituire i soldi all’uomo. La ragazza, però, cade in un grosso pericolo quando accetta un lavoro da un uomo molto pericoloso.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali | La puntata di martedì 3 settembre

Nella puntata di martedì 3 settembre, Ferit cerca di chiarirsi con Nazli. Scopre dove è andata dopo aver litigato con lui e con Asuman e la raggiunge. I due, così, decidono di passare una giornata insieme in campagna, lontano da tutto e da tutti. Nel frattempo Demet, dopo aver registrato la confessione di Hakan che ha ammesso di essere stato il mandante dell’omicidio di Demir e Zeynep, minaccia il marito di denunciarlo e pubblicare quell’audio.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali | La puntata di mercoledì 4 settembre

Nella puntata di mercoledì 4 settembre, Ferit e Nazli vivranno un’avventura in campagna. Fuggiti dalla loro quotidianità per passare del tempo insieme da soli, i due infatti si perderanno nei boschi, mentre raccolgono delle castagne. Nella loro ricerca del sentiero principale, Ferit e Nazli si imbattono in uno chalet disabitato. Sprezzanti del pericolo, decidono di entrare e passare lì la notte. I due si confessano a cuore aperto e la loro relazione sembra più bella che mai. Intanto, Pelin e Denz cercano in tutti i modi di buttare fango sulla coppia: così, in due momenti diversi, vanno dalla signora Leman, alimentando i suoi dubbi sul matrimonio di Ferit e Nazli.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali | La puntata di giovedì 5 settembre

Nella puntata di giovedì 5 settembre si assisterà ai tentativi di Hakan di tenere in pugno Nazli. Per farlo, l’uomo deciderà di servirsi di Asuman, pianificando una trappola nei confronti della ragazza per poi poter ricattare la sorella. Nel frattempo, le parole di Denzi e Pelin alla signora Leman fanno il loro effetto. La donna, infatti, decide di trasferirmi a casa di Nazli e Ferit per conoscere meglio la nuora.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali | La puntata di venerdì 6 settembre

Nella puntata di venerdì 6 settembre – l’ultima della settimana di Bitter Sweet – Hakan cerca Nazli per poterle parlare. Non la trova al ristorante e allora si reca a casa della ragazza, dove trova però anche la mamma di Ferit, Leman. Tra i due non corre buon sangue e la tensione sale alle stelle. Ferit e Nazli, nel frattempo, decidono di trascorrere altro tempo da soli insieme.

L’appuntamento con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, per questa settimana, è da lunedì a venerdì dalle 14,45 alle 15,30, ovviamente su Canale 5.

Come vedere Canale 5 in streaming