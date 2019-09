Bitter Sweet, le anticipazioni della puntata del 3 settembre 2019: cosa succede

Quali sono le anticipazioni della serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore? La soap opera turca ha ormai stregato il pubblico italiano con le avvincenti storie dei suoi personaggi. Così, sempre più spettatori sono alla ricerca delle informazioni su cosa succede nelle prossime puntate della fiction.

A interpretare Nazli è Özge Gürel, attrice conosciuta per aver interpretato Öykü Acar nella fiction Cherry Season (andata in onda su Canale 5), mentre la controparte maschile è stata assegenata a Can Yaman, un vero sex symbol del piccolo schermo che nel 2019 è persino sbarcato a Napoli per qualche giorno, mandando in delirio le fan italiane.

Ma cosa accadrà nella puntata di martedì 3 settembre 2019? Quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Bitter Sweet? La fiction va in onda come al solito alle 14,45 su Canale 5.

Nella puntata di martedì 3 settembre di Bitter Sweet vedremo Ferit e Nazli che, dopo i problemi di coppia nati anche a causa dell’arrivo di Pelin, cercheranno di passare del tempo insieme alla ricerca dell’affinità che sembra ormai perduta.

Così, la coppia passerà una giornata in campagna. Nel corso della loro gita, però, i due si perdono lungo un sentiero. Incapaci di ritrovare la via del ritorno, trovano rifugio in un capanno abbandonato. Ed è lì che Ferit e Nazli aprono totalmente i loro cuori, facendosi delle confessioni e recuperando tutto il loro amore.

Ma i contrattempi sono dietro l’angolo: in città, ad esempio, la madre di Ferit, Leman, riceve due visite inaspettate. A casa sua, infatti, arrivano prima Deniz e poi Pelin. Le due giovani iniziano a parlare della relazione tra il figlio di Leman e Nazli, facendole capire che la ragazza stia tramando qualcosa alle spalle della loro famiglia. La signora Leman sarà molto indispettita da queste voci.

Nel frattempo, Demet registra una conversazione del marito (Hakan) che ancora una volta confessa di essere il mandante degli omicidi di Demir e Zeynep, chiedendo che la loro auto venisse manomessa. Demet, allora, decide di mettere il marito con le spalle al muro, minacciandolo di dare la registrazione alla polizia. Come reagirà l’uomo?

Nazli, protagonista di Bitter Sweet, è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos, ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).