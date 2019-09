Barbara d’Urso torna su Canale 5 con Domenica Live e Live non è la d’Urso dal 15 settembre

Barbara d’Urso riaccende i motori. Ed è pronta a riprendersi la domenica pomeriggio di Canale 5. Da alcune indiscrezioni che trapelano da Cologno Monzese, sembra che il Live – non è la d’Urso traslocherà dal mercoledì alla domenica sera, subito dopo lo storico contenitore pomeridiano Mediaset. Tutto questo a partire da domenica 15 settembre, data in cui è prevista la partenza del programma, dalle 17:20 fino alle 18:45.

Anche quest’anno la d’Urso non sfiderà Mara Venier e la sua “Domenica in”, come era avvenuto lo scorso anno ad inizio stagione televisiva. Infatti, pare che i dirigenti del Biscione abbiano accolto positivamente lo slittamento del contenitore domenicale di qualche ora con un prolungamento fino a tarda sera.

Ascolti in impennata assicurati: le previsioni, infatti, fanno già ben sperare visto che lo scorso anno la d’Urso ha chiuso la stagione col botto. Al via, quindi, la staffetta tra “Domenica Live” e “Live – non è la d’Urso”, che lascerà pazio libero su Canale 5 alle partite di Champione League del mercoledì sera.

Lo scorso anno l’esperimento della d’Urso ha fatto il botto con uno share che ha superato il 20% ad ogni puntata- Ha tenuto banco, sicuramente, il Prati-gate che potrebbe presto tornare sugli schermi di Canale 5 con tutti i possibili sviluppi del caso. Ma non solo. La redazione di “Domenica Live” e “Live non è la d’Urso” è già a caccia di scoop.

Anche quest’ anno è stato riconfermato Ivan Roncalli, brillante e giovane autore che raramente si mostra in video durante le dirette di super Barbara. E’ lui, sicuramente, uno dei segreti nascosti dei programmi di Barbara d’Urso. Stakanovista doc, sembra che sia stato corteggiato a lungo anche da Rai 1, tempo fa.

La regina dello share di Canale 5 – dopo la stagione tv conclusa sempre in diretta – ha ricaricato le batterie con le sue vacanze estive, come sempre raccontate su Instagram con decine di video che sono diventati subito virali. Con lei, per un breve periodo, anche Cristiano Malgioglio. I due, lo ricordiamo, sono legati da una profonda amicizia. Si sono incontrati in Calabria in occasione del “Premio Dalida” assegnato a Carla Bruni (che era in collegamento video lo scorso 19 agosto).