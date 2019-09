Ascolti tv ieri sera 1 settembre 2019 | Dati Auditel | Share | L’amore, il sole e le altre stelle, L’ora più buia

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: come ogni mattina, anche oggi tanti appassionati si chiedono qual è stato il programma più visto in televisione di ieri sera, domenica 1 settembre 2019 secondo i dati Auditel.

È arrivato settembre, un mese che per tutti noi significa ritorno al lavoro e alla solita routine post-vacanze, ma che per i palinsesti tv significa fine (o quasi) delle repliche estive e dei programmi poco appetibili. Con l’autunno, infatti, pian piano aumenteranno sensibilmente gli spettatori televisivi serali e con essi arriveranno anche nuovi programmi e film in prima visione.

Tuttavia, ieri ci si è dovuti accontentare ancora di vecchi film in replica, anche se rispetto alle settimane precedenti si è alzata la qualità delle pellicole trasmesse. È il caso, ad esempio, di Canale 5, che mandava in onda il film Premio Oscar L’ora più buia, mentre Rai 1 rispondeva con la replica di L’amore, il sole e le altre stelle, del ciclo “Purché finisca bene”.

Per quanto concerne gli altri canali, Rai 2 presentava un nuovo episodio della fiction Hawaii Five-O, mentre Rai 3 rispondeva con il film The Sentinel. Mediaset, invece, proponeva su Italia 1 il film La rivolta delle ex e su Rete 4 lo spettacolo teatrale Una serata bella senza fine.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di domenica 1 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 1 settembre 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

Alla fine, a vincere la serata degli ascolti tv è stato Rai 1 con il film L’amore, il sole e le altre stelle, che nonostante fosse in replica ha ottenuto 2.136.000 spettatori, con uno share dell’11,7 per cento. Su Canale 5, invece, il film Premio Oscar L’ora più buia è stato visto “soltanto” da 1.235.000 persone, con uno share del 7 per cento.

Su Rai 2, Hawaii Five-O ha totalizzato 1.283.000 ascolti tv (6,6 per cento di share), mentre su Rai 3 il film The Sentinel si è fermato a 896.000 telespettatori (4,8 per cento).

Su Italia 1, La rivolta delle ex ha catturato l’attenzione di 1.251.000 persone (6,7 per cento), mentre su Rete 4 Una serata bella senza fine non è andato oltre 588.000 ascolti tv (3,8 per cento di share).

Su La7, Atlantide files – Principesse e Regine ha ottenuto 489.000 spettatori (2,7 per cento), su Tv 8 Italia’s Got Talent – Best Of si è fermato a 462.000 ascolti tv (2,6 per cento), mentre sul Nove il documentario La vacanza perfetta ha interessato 298.000 persone (1,5 per cento).

Ascolti tv 1 settembre 2019 | Access prime time | Dati auditel ieri sera

Nella fascia access prime time, stravince Rai 1 con Techetechetè, che è arrivato a 3.111.000 spettatori con uno share del 15,9 per cento. Su Canale 5 invece Paperissima Sprint ha registrato 2.356.000 ascolti tv (con uno share del 12 per cento),

Su Rai 2 LOL 😉 è stato visto da 1.165.000 persone (5,9 per cento), mentre su Italia 1 CSI – Scena del crimine ha catturato l’attenzione di 955.000 telespettatori (5 per cento).

Su Rai 3 I Dieci Comandamenti ha interessato 718.000 spettatori pari al 3,7 per cento di share, mentre su La 7 Uozzap si è fermato a 586.000 spettatori (3 per cento).