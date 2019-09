Andrea Iannone con Giulia De Lellis a Venezia ma spunta un like a Belen su Instagram

Il motociclista, la gaffe sull’ex e l’attuale fidanzata

Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono insieme al Festival di Venezia, ma sotto l’ultima foto postata su Instagram il motociclista commette un’incredibile gaffe. E c’entra Belen.

Il pilota della MotoGp questa volta l’ha fatta grossa. Sotto una delle tante foto insieme all’attuale fidanzata Giulia De Lellis postate in questi giorni in occasione della più importante rassegna di cinema mondiale, Iannone mette un cuoricino a un commento su Belen Rodriguez, la sua ex.

Accortosi della gaffe, Iannone si è precipitato a eliminare il like al commento. Ma ai fan non è sfuggito nulla ed è subito scoppiata la polemica contro il motociclista.

Il commento “incriminato” sotto la foto di Andrea Iannone e Giulia De Lellis al Festival del Cinema di Venezia recita: “Mi dispiace, ma Belen è Belen”. Con questo commento probabilmente l’utente voleva far notare come per lui la showgirl argentina fosse più bella dell’influencer romana.

Clamoroso Iannone che ha messo il like proprio a questo commento subito rimosso.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati insieme tre anni, la loro storia si è conclusa nel settembre del 2018. Ora la showgirl argentina è tornata di nuovo insieme al marito Stefano De Martino e la recente riconciliazione sembra avere reso felice Belen che ha ritrovato la serenità.

