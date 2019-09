The Sentinel, il film con Michael Douglas: trama, cast e streaming

The Sentinel, Il traditore al tuo fianco: trama, cast e streaming del film

The Sentinel, Il traditore al tuo fianco è un film del 2006 con protagonista Michael Douglas. Diretto da Clark Johnson, regista di Defendor, Homeland – Caccia alla Spia e Juanita, il film è un thriller ispirato al romanzo dell’ex agente segreto Gerald Petievich.

Si tratta del terzo adattamento cinematografico della sua opera: il primo, del 1985, s’intitola Vivere e morire a Los Angeles e il secondo, del 1993, intitolato Limite estremo.

Le riprese del film sono state realizzate principalmente in Canada, tra Ontario, Mississauga e Toronto. Altre scene sono state girate negli Stati Uniti.

Inizialmente, era stato scelto Barry Levinson come regista, ma i produttori poi decisero di affidare il compito a Clark Johnson.

Inoltre, in The Sentinel, vediamo nuovamente Douglas recitare con Kiefer Sutherland, dopo Linea Mortale del 1990.

The Sentinel: la trama del film

Pete Garrison, il protagonista di The Sentinel, è un agente dei servizi segreti americani. Vent’anni prima ha salvato la vita al Presidente degli Stati Uniti d’America facendo da scudo con il suo corpo. Quel gesto evitò che una pioggia di proiettili privasse il paese del suo presidente.

Garrison ha fatto carriera da quel momento ed è sempre stato amato e rispettato dai suoi colleghi. L’agente viene promosso a capo della sorveglianza della First Lady, entrando in contatto con le sfere più alte della gerarchia, occupandosi di piani segreti, nomi in codice e procedure.

Il suo mondo viene travolto quando emergono segreti sconcertanti: Charlie Merriweather, amico di Pete, gli snocciola un’informazione altamente confidenziale ma, prima che riesca a farlo, l’uomo viene ucciso in quella che viene spacciata per una rapina. Lo staff della Casa Bianca è in subbuglio, perché emerge che c’è anche una talpa che starebbe tramando contro il Presidente.

The Sentinel: il cast del film

Chi fa parte del cast del film? Vediamo:

Michael Douglas: Pete Garrison

Kiefer Sutherland: David Breckinridge

Eva Longoria: Jill Marin

Kim Basinger: First lady Sarah Ballentine

David Rasche: Presidente John Ballentine

Martin Donovan: William Montrose

Ritchie Coster: The Handler

Blair Brown: Consulente Sicurezza Nazionale

E ancora, nel cast di The Sentinel:

Kristin Lehman: Cindy Breckinridge

Raynor Scheine: Walter Xavier

Chuck Shamata: Direttore Overbrook

Paul Calderón: Vice Direttore Cortes

Clark Johnson: Charles Merriweather

Raoul Bhaneja: Aziz Hassad

Simon Reynolds: Tom Di Paola

The Sentinel: dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere The Sentinel? In tv o in streaming? Il thriller viene mandato in prima serata l’1 settembre 2019 su Rai 3, il terzo canale di Viale Mazzini che trovate al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 503 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire la diretta streaming può trovare il film anche su RaiPlay.

