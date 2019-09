Stasera in tv 1 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 settembre 2019?

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv.

Ma cosa c’è stasera in tv 1 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 1 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:25 – L’amore il sole e le altre stelle

Stasera 1 settembre 2019, su Rai 1 torna il film L’amore il sole e le altre stelle, con Vanessa Incontrada. Rai 1 l’aveva già proposto durante l’inverno ma, per far fronte alla fine del periodo estivo, la pellicola ritorna in prima serata.

Trama: Michela e Primo si comportano come fratello e sorella. Entrambi decidono di andare a letto insieme per attirare l’attenzione dei genitori che li trattano come bambini e la notizia sconvolge le due famiglie. Corinne non ne può più di fare la casalinga, mentre Pietro ha sempre paura ed è tremendamente prevedibile. La madre di Michela, Sabrina, non ha più fiducia nel marito, Andrea, un eterno Peter Pan e inguaribile traditore. Intanto, Primo e Michela devono fare i conti con le sensazioni scaturite da questo nuovo incontro d’amore.

Il cast completo del film di stasera su Rai 1

Il trailer:



RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – LOL 😉

21:20 – Hawaii Five-O

Questa sera su Rai 2 va in onda l’ultimo episodio di Hawaii Five-O. La stagione 8 è partita quest’estate su Rai 2 e si concluderà questa sera con l’episodio 23.

Trama: Un’amica di Junior si reca presso un noto mafioso irlandese per una seduta di agopuntura e assiste all’aggressione del suo cliente. La ragazza tenta di scappare e lascia un messaggio sulla segreteria telefonica del giovane agente della Five-0. Poco dopo si perdono le tracce. La squadra indaga sulle circostanze del crimine, rese ancor più misteriose dalla improvvisa morte del grosso mafioso.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob per la 76a Mostra del Cinema

20:10 – I dieci comandamenti

21:20 – The Sentinel

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori il film The Sentinel, diretto da Clark Johnson e interpretato da Kim Basinger, Eva Longoria, Michael Douglas e Kiefer Shutherland.

Trama: Garrison è il nuovo capo della sicurezza della moglie dell’attuale presidente degli Stati Uniti d’America, Ballantines. In seguito all’attentato del presidente, Garrison viene accusato di tradimento. La verità è che l’uomo è vittima di un complotto e ha anche una relazione con la First Lady.

Ecco il trailer:



RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Una serata bella senza fine

Su Rete 4 stasera un appuntamento musicale con Una serata bella senza fine, dal Teatro Dal Verme di Milano, una serata dedicata alle canzoni di Gino Paoli, Sergio Endrigo e Luigi Tenco.

STASERA IN TV 1 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – L’ora più buia

Su Canale 5 questa sera va in onda il film vincitore di doppio premio Oscar intitolato L’ora più buia, con Gary Oldman.

Trama: l’Inghilterra sta vivendo uno dei suoi momenti più cupi della storia. Siamo agli inizi della Seconda Guerra Mondiale e Winston Churchill è diventato il Primo Ministro del governo britannico. Sarà lui a dover guidare il popolo in una terribile battaglia, portando avanti ideali di libertà e pace.

Ecco il trailer:



GUIDA TV 1 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – CSI

21:20 – La rivolta delle ex

Su Italia 1 questa sera va in onda il film La rivolta delle ex, una commedia diretta da Mark Waters con Matthew McConaughey, Jennifer Garner e Michael Douglas.

Trama: Connor è un celebre fotografo conosciuto per la sua fama da dongiovanni. La sua vita da eterno adolescente è costellata di costanti conquiste, passando da una donna all’altra. Lontano anni luce dall’idea del matrimonio, Connor deve però presenziare a quello di suo fratello Paul, così prova a dissuaderlo. Proprio quando crede di esserci riuscito, in sogno durante la notte arrivano tutte le sue ex.

Ecco il trailer:



PROGRAMMI TV 1 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

21:15 – Atlantide

Questa sera La7 propone una nuova puntata di Atlantide files – Principesse e regine.

PROGRAMMI TV 1 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

21:30 –Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda di Italia’s Got Talent – Best Of, i momenti migliori del talent show di Sky racconti in una puntata speciale.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – Premonitions

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Premonitions, di Alfonso Poyart.

Trama: l’agente speciale dell’FBI Joe Merriwether ingaggia un suo ex collaboratore in pensione, John Clancy, per far luce su un caso complicato. John è dotato di particolari capacità sensitive e inizialmente vuole rifiutare la proposta di lavoro, poi capisce che la giovane Katherine, collega di Joe, è in pericolo. La ragazza gli ricorda sua figlia, prematuramente scomparsa, e così accetta mettendosi sulle tracce del serial killer.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 1 SETTEMBRE 2019: SKY UNO

20:05 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna

21:15 – Antonio Riva: una sposa da sogno – 1^TV Su Sky Uno questa sera va in onda il primo episodio della prima stagione di Antonio Riva: una sposa da sogno. A Milano in un prestigioso atelier due spose si sfidano per potarsi a casa un abito da sogno creato appositamente per loro dal celebre stilista.