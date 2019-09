Sondaggi politici elettorali oggi 1 settembre: effetto Conte per il M5s

I sondaggi politici di oggi, domenica 1 settembre. Secondo una rilevazione condotta da Ipsos, l’istituto di Nando Pagnoncelli, e pubblicata sul Corriere della Sera, “l’effetto Conte” sta portando grandi benefici al Movimento Cinque Stelle.

Da quanto il presidente del Consiglio (ora incaricato da Mattarella di formare un nuovo governo PD-M5s) è salito sulla cresta dell’onda, accreditandosi come l’anti-Salvini, il Movimento ha fatto un balzo in avanti nei consensi.

I pentastellati, infatti, hanno guadagnato ben 7 punti percentuali, passando dal 17 al 24,2 per cento e superando il Partito Democratico. Conte, insomma, viene percepito dall’elettorato come l’uomo forte dei grillini (e non un premier super partes, come vorrebbe Di Maio). Il suo aumento di popolarità porta benefici proprio al M5s, che cresce di conseguenza.

Ultimi sondaggi politici: Lega e PD

Ipsos conferma quanto emerso dalle rilevazioni di altri istituti demoscopici, ovvero il calo della Lega da quando Salvini ha aperto la crisi di governo e ha fatto cadere l’esecutivo gialloverde. Il Carroccio, infatti, è sceso al 31,8 per cento dei consensi, quando qualche settimana fa era tra il 36 e il 38.

Lieve salita per il Partito Democratico, che durante la crisi ha guadagnato un punto percentuale attestandosi al 22,3 per cento, facendosi comunque superare dai pentastellati.

Ultimi sondaggi elettorali: Fratelli d’Italia e Forza Italia

Nel centrodestra, continua la salita di Fratelli d’Italia, che sfiora l’8 per cento e si conferma la spalla più forte della Lega. Il partito di Giorgia Meloni sopravanza Forza Italia di quasi due punti percentuali.

Berlusconi e soci, infatti, raccolgono appena il 6 per cento delle preferenze. Un dato preoccupante per un partito che sembra non riuscire a ritrovare una sintonia con l’elettorato.

Sondaggi politici oggi: i numeri di Ipsos

Lega: 31,8 per cento

Partito Democratico: 22,3 per cento

Movimento 5 Stelle: 24,2 per cento

Fratelli d’Italia: 7,8 per cento

Forza Italia: 6 per cento

