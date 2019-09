Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi domenica 1 settembre 2019

Tutte le ultimissime news di oggi, domenica 1 settembre 2019, sul Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ad oggi il Rdc ha un destino incerto: M5s e Pd andranno al governo insieme e non è chiaro quali siano le intenzioni nei confronti del sussidio.

Ecco le ultime notizie:

Reddito di cittadinanza, Tridico (presidente Inps): “Sta funzionando”

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano nella quale ha parlato dei vari provvedimenti in campo economico e lavorativo lanciati dal governo gialloverde e di quello che dovrebbe fare in questi settori un esecutivo giallorosso tra M5s e Pd. Secondo il numero uno dell’istituto di previdenza sociale, sarebbe un errore se il nuovo governo mettesse in discussione provvedimenti come Quota 100 e Decreto dignità.

“Sulle politiche del lavoro non c’è dubbio che il M5a ha maggiori affinità col Pd che con la Lega, visto che una misura di contrasto della povertà era presente nei programmi elettorali di entrambi”, ha detto anche Tridico. Il Pd, quando era al governo, “ha promosso il Rei, che ha un impatto economico molto inferiore al Reddito di cittadinanza e senza politiche attive del lavoro”. Ma “andava nella stessa direzione”.

Secondo Tridico, tuttavia, “non andrebbe modificato questo assetto che ha richiesto notevoli sforzi e produrrà un incremento di reddito, occupazione e consumi”. Anche perché “il reddito di cittadinanza non è un sussidio di disoccupazione: è un reddito minimo, dove i beneficiari possono essere anche lavoratori”.

In conclusione dell’intervista, il presidente Inps ha parlato delle prossime prospettive di un governo giallorosso: “Il Pd può convergere su una proposta di salario minimo, che c’era pure nel suo programma. È un argine contro lo sfruttamento e la disuguaglianza. Prima bastava la contrattazione a garantire salari adeguati. Oggi molti fenomeni – dalla globalizzazione alla aziendalizzazione dei contratti – l’hanno resa spesso uno strumento di concorrenza sleale e non un vincolo allo sfruttamento e alla deflazione salariale”.

Reddito di cittadinanza, le cose da sapere

Su TPI abbiamo affrontato in maniera approfondita il tema del reddito di cittadinanza. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Tutte le notizie del reddito di cittadinanza di ieri, sabato 31 agosto 2019

