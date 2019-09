Previsioni meteo di oggi, 1 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 1 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 1 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi domenica 1 settembre 2019 | NORD

Al nord Italia previsti al mattino addensamenti compatti sulle aree montuose, con rovesci o temporali sparsi. Cielo poco nuvoloso o velato altrove. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità cumuliforme e del maltempo alla restante parte delle regioni alpine e suo contestuale diradamento sui rilievi dell’Emilia.

CENTRO E SARDEGNA

Sulla Sardegna previste molte nubi con rovesci o temporali diffusi. Iniziali estese velature sul resto del centro Italia, ma con estensione del maltempo dalla seconda parte della mattinata sulle regioni tirreniche e sulle aree interne di quelle adriatiche. Fenomeni in attenuazione durante la serata.

SUD E SICILIA

Al sud iniziale estesa nuvolosità medio-alta sulla Sicilia, ma con rapido aumento di quella compatta, a partire dalla sua parte occidentale, cui seguiranno rovesci o temporali sparsi. Estese velature sul resto del sud Italia, localmente spesse sulla Calabria, con aumento della nuvolosità compatta dalla seconda parte della mattinata sulle regioni tirreniche ed aree interne di quelle adriatiche.

Previsioni meteo oggi domenica 1 settembre 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in aumento su Marche, Umbria, Lazio settentrionale, Sardegna centrale e Sicilia tirrenica, stazionarie o in lieve diminuzione altrove. Massime in diminuzione al centro-sud tirrenico, Romagna e aree pianeggianti della regione Veneto. Più marcato sulla Sicilia, in aumento sulle regioni alpine centro-occidentali. Stazionarie altrove.

VENTI

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali al sud. Deboli variabili con rinforzi sulle regioni occidentali.

Previsioni meteo oggi domenica 1 settembre 2019 | MARI

Da mossi a molto mossi lo stretto di Sicilia e il Tirreno occidentale. Poco mossi i restanti mari.