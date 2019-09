Oroscopo Paolo Fox domani 2 settembre 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 2 SETTEMBRE 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, lunedì 2 settembre 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 2 settembre 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, in questo lunedì 2 settembre vi aspettano diverse sfide da affrontare. Sul lavoro, intravedete nuovi traguardi professionali, ma per raggiungerli occorrerà lavorare duramente. In amore invece qualcosa si muove: se state vivendo una storia nata recentemente, magari nel mese di agosto, potrebbero arrivare buone notizie.

La settimana del Toro inizia con diverse buone notizie. È in atto un grande cambiamento nella vostra vita e ne siete entusiasti. Qualcuno, però, anche nella vostra famiglia, non lo sarà altrettanto. Cercate di capirne il motivo ed eventualmente spiegate le vostre ragioni, prima che si scatenino litigi poco piacevoli.

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, la giornata di lunedì 2 settembre ha in serbo diverse novità. Giove entra nel vostro segno e porta un po’ di instabilità, quindi dovrete essere bravi a mantenere i nervi saldi e a non perdere la calma. Soprattutto in famiglia, dove non mancano problemi e grattacapi. Sul lavoro state vivendo una fase di stallo, ma siete ansiosi di vivere nuove sfide.

Amici del Cancro, la vostra settimana non inizierà con i favori del pronostico. Non siete tra i segni più fortunati, anche perché vi sentite fuori forma fisicamente e non avete voglia di raccogliere le sfide che questa giornata vi prospetta. Niente paura: un po’ di riposo e tornerete come nuovi.

Il Leone sente il bisogno di prendere in mano una situazione che negli ultimi giorni gli ha dato molto da pensare. Fino a ora avete lasciato l’iniziativa agli altri, ma non ha pagato: è il momento di cambiare strategia. Avete un sogno da realizzare e volete raggiungerlo con ogni mezzo. Occhio a qualche malanno di stagione, riguardatevi.

Oroscopo Paolo Fox domani 2 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, vi sentite bene e in questo lunedì 2 settembre per vostra fortuna non avrete sorprese negative. Vivete la vostra routine con il solito impegno, soprattutto sul lavoro. Siete certi di essere apprezzati, ma volete fare di più. L’obiettivo? Una promozione, magari. Le stelle dicono che è alla portata.

La Luna entra in Bilancia e vi fa vedere molte cose della vostra vita con occhi diversi. Adesso avete davvero bisogno di allontanare da voi un passato che stenta a rimanere tale. Cercate di mettere una bella pietra sopra su alcune situazioni, soprattutto amorose, e di guardare con fiducia al futuro. Cercate di non perdere la pazienza con alcune persone che cercano solo di farvi innervosire.

Iniziate a pregustare l’ingresso della Luna anche nel vostro segno. È il momento di mettersi alle spalle un mese di agosto dai due volti: tragico all’inizio, con un grande cambiamento nella vostra vita, positivo alla fine, con buone notizie soprattutto sul lavoro. Settembre, invece, è il mese in cui dovete cercare e ottenere stabilità. In qualsiasi modo.

Oroscopo Paolo Fox domani 2 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, nella vostra testa regna una grande confusione. In amore, iniziate a nutrire seri dubbi sul partner, specialmente coloro tra voi che stanno vivendo una relazione da molti anni. Cercate di capirne il motivo, prima di fare mosse avventate. Siete consapevoli che tante cose sul lavoro stanno cambiando. Dovete adeguarvi in fretta per non rimanere indietro.

Il Capricorno, in questo lunedì 2 settembre, viva grandi emozioni. Si avvicina un momento che attendete da settimane e iniziate a essere già felicissimi. In più, si aggiunge anche una buona notizia ricevuta da un familiare. Questa giornata sarà decisamente da incorniciare: cercate di tenere le tensioni e lo stress lontani dalla vostra persona.

L’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 2 settembre 2019, prevede per l’Acquario un momento di stasi e riposo. State uscendo da una crisi molto lunga e difficile da affrontare, ma per fortuna il peggio è passato. Adesso si apre per voi un mese molto propizio, soprattutto per i sentimenti. Cercate di tenervi pronti.

Per i Pesci arriva un giorno molto interessante: nonostante qualche disagio in famiglia, con una questione spinosa da affrontare e che tutti hanno delegato a te, riuscirete a uscirne a testa alta. Nel pomeriggio, poi, potrete dedicarvi al divertimento con gli amici di sempre.

