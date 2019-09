Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 1 settembre 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 1 SETTEMBRE 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi venerdì 30 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Tra i segni fortunati di questo primo settembre 2019 vediamo sicuramente il Toro, che dovrà prendere un’importante decisione per il futuro. Mettete le carte in tavola e parlate a cuore aperto, soprattutto se siete in una relazione da tanto tempo. L’autunno è alle porte e porta con sé cambiamenti.

Giornata interessante per i Gemelli, secondo Paolo Fox si sentirete come rinati da questo inizio mese, allontanate i cattivi ricordi, da oggi il peggio è archiviato, pensate al futuro e a come incanalare le vostre energie.

Anche il Leone se la caverà discretamente quest’oggi, tutto sembrare filare liscio come l’olio, vi piace essere sempre organizzati al meglio e oggi nessuno vi remerà contro. Anche il lavoro potrebbe riservare una piccola sorpresa. Questo è un periodo sereno anche per gli amici della Vergine, molte delle vostre decisioni saranno prese d’istinto.

Emozioni positive in arrivo per la Bilancia, sarà una giornata intrigante, tenete soltanto d’occhio Saturno dissonante che potrebbe mettere un po’ di zizzania nei vostri rapporti interpersonali. Sarà un mese di recupero per l’Acquario, reduce da un mese difficile.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 30 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata negativa per l’Ariete, che dovrà affrontare una ricca dose d’agitazione, dovuta ad alcune scelte che bisognerà prendere per il futuro. Avete rimandato troppo ed è arrivata la resa dei conti.

Il Cancro avrà l’umore sotto le scarpe quest’oggi, evitate polemiche inutili perché non porteranno da nessuna parte, i rapporti interpersonali anche creano qualche tensione di troppo, evitate lo scontro diretto.

Lo Scorpione è troppo ancorato al passato per poter pensare al futuro, dovete liberarvi dei vostri fantasmi altrimenti non riuscirete mai ad andare avanti.

Sarà una giornata mogia anche per il Capricorno, qualcosa è andato storto e la il vostro umore non sarà dei migliori, forse avvertite una forte insoddisfazione che non vi permette di analizzare razionalmente quello che è accaduto.

Giornata pesante anche per i Pesci, i problemi arriveranno tutti insieme e dovrete essere abili abbastanza da affrontarli senza aver paura.

