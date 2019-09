Oroscopo Paolo Fox 1 settembre 2019 | Oroscopo di oggi | Previsioni del giorno | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 1 SETTEMBRE 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 1 settembre 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 settembre 2019 | Previsioni

Cari amici dell’Ariete, questa sarà una giornata d’agitazione per voi perché dovrete prendere una decisione. Siete confusi, soprattutto in amore, non capite se quello che state attraversando è un periodo di passaggio o una sensazione permanente. Non riuscite più a guardare il vostro partner con gli occhi di una volta, qualcosa è cambiato, forse una mancanza di fiducia.

Gettarvi a capofitto nel lavoro non cambierà quello che si nasconde nel vostro cuore, ma sarà una buona distrazione.

Cari Toro, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata di rivelazioni per il vostro futuro professionale. Dovete decidere da quale parte volete schierarvi, mettere le carte in tavola, l’autunno è ormai alle porte e dovete darvi da fare.

Se state pensando di tagliare i rami secchi, archiviate i rapporti che non vi trasmettono più nulla e che hanno perso d’importanza, coltivando di pari passo quelli che invece contano.

Cari amici dei Gemelli, giornata positiva sarà per voi quella di oggi, siete in fase di recupero; del resto, avete affrontato una settimana poco piacevole, lo stress era molto elevato, ma adesso soltanto un lontano ricordo. Il peggio è passato, potete rilassarvi questa domenica e recuperare le energie perse.

Cari amici del Cancro, giornata sottotono per voi, tenetevi lontani dalle polemiche superflue ed evitate di forzare qualcosa che non è destinata a durare. I rapporti interpersonali stanno affrontando una fase delicata in questo periodo, anche l’amore ha visto giornate migliori e la famiglia non è d’aiuto.

Paolo Fox vi consiglia di affrontare le discussioni in modo pacato e con le idee chiare. Pretendete maggiore chiarezza da parte del vostro compagno, il lavoro invece richiede pazienza.

Cari Leone, questa sarà una giornata positiva per voi, il programma parla chiaro e vuole essere rispettato, quelli nati sotto questo segno amano progettare anche a lungo termine e questa giornata offrirà una degna ricompensa ai vostri sforzi. Anche il lavoro infatti potrebbe fruttare una dolce sorpresa.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 settembre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, state attraversando un periodo positivo che vi riempie di gioia, sfruttate il vostro intuito per prendere più decisioni, avete diversi progetti in ballo per il vostro futuro, soprattutto professionale, e dovreste portarli a termine il prima possibile, tenendo conto della positività delle stelle.

L’amore in questo periodo è nel pieno della sua forza, chi l’ha già trovato avrà maggiori conferme, chi è ancora alla ricerca potrebbe trovare una rapida offerta.

Cari amici della Bilancia, la Luna nel segno renderà questa giornata intrigante, sono in arrivo emozioni positive che vi regaleranno il sorriso. Attenzione a Saturno dissonante che potrebbe incrinare qualche rapporto meno stabile, amate essere al centro dell’interesse quindi qualche intoppo sociale potrebbe intaccare il vostro buonumore.

Cari Scorpione, siete bloccati nel passato, sia recente che remoto, dovete liberarvene e andare avanti, puntare a un futuro più roseo e scrollarvi di dosso la sensazione di essere inseguiti dai fantasmi. Avete bisogno di novità nella vostra vita, sentimentali e professionali, lasciate perdere la vendetta che non vi porterà da nessuna parte.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 settembre 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, per fortuna la settimana è giunta al termine, è stata molto impegnativa per voi su tutti i fronti. Purtroppo in amore i problemi non sono ancora finiti, dovete portare pazienza e forse essere un po’ più flessibili se ci tenete alla serenità di coppia: qualcuno dovrà fare un passo indietro.

Cari amici del Capricorno, questa non sarà una giornata particolarmente felice secondo Paolo Fox. Avevate una tabella di marcia che però non è stata rispettata, andando a solleticare il vostro nervosismo. In genere amate avere le cose sotto controllo e quando vi sfuggono avvertite immediatamente un senso d’inadeguatezza. L’amore vi darà la forza necessaria a dimenticare questa giornata.

Cari Acquario, giornata positiva per voi che siete da poco entrati in una fase di recupero che durerà tutto il mese. Dovevate pur riprendervi da un agosto catastrofico che ha portato soltanto malcontento nella vostra vita, da oggi si cambia musica e darete finalmente importanza alle cose che contano di più. Un occhio di riguardo comunque alle finanze, che saranno sempre il problema maggiore.

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox annuncia una giornata leggermente pesante per voi, questo sarà un periodo che concentrerà più problemi insieme, dovrete essere forti per poterli affrontare. Le soluzioni arriveranno, con ritardo, quindi dovete essere pazienti.

