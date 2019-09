Oroscopo di oggi 1 settembre | Previsioni del giorno | Astrologia | TPI | Segni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 1 SETTEMBRE 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, domenica 1 settembre 2019.

Oroscopo di oggi domenica 1 settembre 2019

Cari amici dell’Ariete, il mese non parte nel modo migliore, sarete avvolti da un profonda tristezza causata probabilmente dalla vostra sfera sentimentale. L’amore non prosegue a gonfie vele, vorreste maggiori attenzioni e invece il vostro partner è sfuggente. Dovreste affrontare in modo diretto il discorso e parlare a cuore aperto.

Cari amici del Toro, giornata positiva per voi, le stelle vi sorridono e vi faranno dimenticare l’amarezza di agosto. Questo mese si fa carico di meraviglie e vi indirizza verso nuovi amori. Siete pronti ad aprire il vostro cuore a chi se lo merita, non siate timidi e non lasciatevi travolgere dalla paranoia del passato, dagli errori s’impara.

Oroscopo di oggi 1 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questo per voi è un periodo delicato, la vostra testa è affollata da troppi pensieri, in genere negativi, e non riuscite a trovare il vostro equilibrio. Da un po’ di tempo avete perso la bussola, una relazione finita male vi ha spezzato il cuore e non avvertite più gli stimoli di una volta. Buttatevi a capofitto nel lavoro, un po’ di distrazione e qualche gratifica potrebbero far magie.

Cari amici del Cancro, non sarete molto fortunati in questa prima giornata di settembre. I vostri programmi non saranno rispettati, causando delle conseguenze che non vi piaceranno. Il vostro pessimo umore sarà incrinato anche da una discussione in famiglia, non date peso a quello che pensano gli altri.

Cari amici del Leone, aria di vendetta si respira attorno a voi, invece dovreste evitare, non fa bene alla vostra testa. Avete subito un torto che non riuscite ad elaborare, per voi è difficile mandar giù una sconfitta, ancor di più se avvenuta a causa di chi pensavate fosse vostro amico. Non restituite pan per focaccia, perché potrebbe tornarvi indietro.

Oroscopo di oggi 1 settembre 2019 | Vergine

Cari Vergine, non è tempo d’amore questo. Se avevate intenzione di confessare i vostri sentimenti alla persona di vostro interesse, le stelle vi consigliano di non farlo. Vorreste nuovi incontri, il brivido della conquista, ma non è il momento adatto. Piuttosto, coltivate la vostra professione e verrete ripagati dopo la prima metà del mese.

Cari amici della Bilancia, avvertite una forte agitazione in questo periodo, aspettavate una risposta che finalmente è arrivata ma non è come credevate. Approcciatevi alle novità con fare positivo, venite da pessima esperienza sentimentale ma il futuro non deve essere una replica del passato, scrollatevi di dosso questa brutta sensazione e godetevi li momento.

Cari Scorpione, siete di natura curiosa e quest’oggi potrete finalmente imparare qualcosa di nuovo. Approfondire le vostre conoscenze vi mette di buonumore, coltivate maggiormente i vostri hobby ma non trascurate l’amore, si possono fare entrambe le cose, è questione di volontà.

Oroscopo di oggi 1 settembre 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, quest’oggi avvertirete la necessità di confrontarvi, se ci sono state delle discussioni nei giorni passati allora farete bene ad affrontare l’elefante nella stanza perché non andrà via da solo. Il tempo guarisce le ferite, ma non le discussioni, quindi fatevi coraggio e dite quello che pensate senza timori, la verità fa male solo a chi non è disposto ad ascoltare.

Cari Capricorno, il fine settimana culmina in una giornata interessante per voi, siete baciati dalla fortuna in questo periodo e potrete anche trovare l’amore se continuate a cercare bene. Alcuni di voi potrebbero essere intimoriti da una nuova esperienza sentimentale, troppo spaventati dalle recenti delusioni, ma non dovete più guardare al passato, in amore è importante crescere e fare tesoro degli errori commessi.

Cari Acquario, siete in una fase di transizione e dovete capire dove volete andare. Questa sarà una giornata importante per determinare il vostro futuro, ormai state riflettendo da tempo ma non è più il momento di star seduti e pensare, è il momento di agire e prendersi le proprie responsabilità.

Avete paura del giudizio altrui, soprattutto quello della famiglia, ma la decisione è soltanto vostra.

Cari Pesci, dovete imparare a gestire l’ansia, le stelle sono dalla vostra parte e vogliono aiutarvi in questo percorso difficile, del resto lunedì è dietro l’angolo e dovete essere preparati alla nuova settimana lavorativa. Avete trascurato gli affetti negli ultimi tempi, coltivate di più le amicizie.

