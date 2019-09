Oroscopo di domani 2 settembre 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 2 settembre 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 2 settembre 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE DI PAOLO FOX

Ariete

Amici dell’Ariete, non avete molto da chiedere a questa nuova settimana. Vi sentirete già da domani, lunedì 2 settembre 2019, abbastanza sottotono e con poco entusiasmo. Un po’ l’autunno in arrivo, un po’ qualche tensione in coppia, non riuscirete a vivere appieno la giornata. Il consiglio delle stelle è di cercare sempre il dialogo col partner, prima che sia troppo tardi.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE DI PAOLO FOX

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Toro

Siete il segno del giorno, voi del Toro. Il vostro lunedì 2 settembre sarà davvero da capogiro: soprattutto perché in amore sarete davvero in un momento di grazia. Se siete in coppia, un avvenimento degli ultimi giorni vi ha unito ancora di più al partner. Per i single, invece, ottime probabilità di fare incontri piacevoli. Non vi risparmiate nemmeno sul lavoro, dove sarete apprezzati per l’impegno.

Oroscopo di domani 2 settembre 2019 | Gemelli

La settimana per i Gemelli partirà decisamente con il piede giusto. La Luna vi porta infatti molti benefici: siete diffidenti con le persone in cui non riponete molta fiducia, ma allo stesso tempo siete capaci di donarvi anima e cuore a chi vi vuole bene. E questa vostra qualità è molto apprezzata da amici e parenti. Bene anche a lavoro.

Cancro

Amici del Cancro, preparatevi a un lunedì 2 settembre molto impegnativo, ma anche colmo di soddisfazioni. Fin dal mattino, infatti, la vostra pazienza sarà messa a dura prova, soprattutto nei rapporti personali. Dovrete essere bravi a non perdere le staffe e a portare a casa il risultato, in ogni caso.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Leone

Amici del Leone, le stelle hanno in serbo per voi un lunedì decisamente sopra la media. Nei giorni scorsi avete impostato un progetto che proprio in questa giornata vi porterà molte soddisfazioni. Ottimi momenti da vivere anche con il partner, in un’atmosfera finalmente rilassata e senza litigi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di domani 2 settembre 2019 | Vergine

La Vergine si affaccia su questa nuova settimana con molte certezze: negli ultimi giorni, infatti, avete trovato un po’ di stabilità – soprattutto in amore – dopo un periodo di forte stress. In questo lunedì, dunque, se riuscite continuate a ricaricare le pile in attesa di un mese molto impegnativo. I single tra voi faranno bene ad attivarsi per conquistare una persona speciale, prima che lo faccia qualcun altro.

Bilancia

Quanta fortuna in arrivo per voi della Bilancia. Le stelle saranno benevole per tutto il giorno e vi daranno la possibilità di chiarire con il partner dopo una brutta litigata. Vi sentite oppressi, rivendicate la vostra libertà: fateglielo capire chiaramente. Nel frattempo, non trascurate i vostri hobby, né la famiglia. Provate anche a rivedere alcuni amici di vecchia data, con i quali avete riallacciato i contatti.

Scorpione

Niente di speciale in arrivo per lo Scorpione in questo lunedì 2 settembre 2019. Sarete del tutto sommersi dalla routine, tra l’ordinaria amministrazione e alcune fastidiose commissioni da sbrigare. Non dimenticate, però, di far sentire la vostra presenza al partner: nonostante il tanto lavoro, è giusto non trascurare l’unica persona che vi fa stare bene veramente.

Oroscopo di domani 2 settembre 2019 | Sagittario

Anche per il Sagittario è in arrivo una giornata del tutto normale, senza grossi picchi di umore. Per voi, però, un po’ di stress è in arrivo dal lavoro: negli ultimi mesi le vostre responsabilità sono cresciute (lo stipendio, però, per niente) e sentite il fiato sul collo da parte dei superiori. Prima imparate a convivere con questa pressione, meglio sarà per voi.

Capricorno

Il Capricorno non è molto in forma in questo lunedì 2 settembre. Nonostante un periodo molto piacevole in amore, con complicità alle stelle e tanta passione, non riuscite a dimenticare le dure parole dette nei vostri confronti da una persona che ritenevate amica. Cercate di guardare oltre, anche perché è evidente non fosse una persona che teneva a voi. Però la ferita è ancora fresca.

Acquario

Che bella giornata in arrivo per gli amici dell’Acquario. Si apre una settimana davvero eccellente per quello che riguarda la sfera sentimentale, con tante buone notizie anche per i single. Sul lavoro, in arrivo qualche sviluppo in atteso. Adesso sta a voi ricalibrare i vostri obiettivi in base alla nuova situazione.

Pesci

Giornata sottotono per i Pesci, che dovranno avere a che fare con qualche litigio di troppo in famiglia. Siete delle persone che soffrono dopo le discussioni e continuano a rimuginare per ore sulle parole dette e sentite. In questo caso, però, il consiglio è di andare avanti. Non è il caso di continuare a discutere: la situazione rientrerà da sola in pochi giorni.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 2 settembre: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE