Oroscopo Branko 1 settembre 2019 | Oggi | Previsioni del giorno | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 1 SETTEMBRE 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 settembre 2019.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox

I segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox

Ariete

Amici dell’Ariete, secondo Branko il mese di settembre vi porta la protezione di Pomona, dea dei frutti. Così, in questo mese, ecco che per voi si aprono nuovi spiragli. Cercate di migliorare tutti i settori della vostra vita, a partire già da oggi. Le stelle sono dalla vostra parte, ma non è detto che continuino a favorirvi anche nelle prossime stagioni. Sfruttate l’onda positiva, finché dura.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO SECONDO PAOLO FOX

Toro Anche per il Toro settembre porta in dote buone notizie e una certa dose di fortuna. Per tutto questo mese, infatti, le stelle vi daranno una grossa mano, soprattutto spronandovi a dare il meglio in ogni situazione. È il momento di lavorare per raggiungere i vostri obiettivi, mai come oggi alla portata. Buone notizie in arrivo anche in amore, dove sarete travolti da passione e desiderio.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

Oroscopo Branko 1 settembre 2019 | Gemelli

Gemelli, Branko intravede in questa domenica un’opportunità di iniziare una nuova fase della vostra vita. La Luna entra in Bilancia, portando buone notizie in famiglia e soprattutto per i figli, ma vi invita anche a coltivare di più i rapporti con le persone a voi più care. Anche Venere torna a sorridervi: potete buttarvi in amore, visto che siete protetti.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

La luna nuova, amici del Cancro, vi regala un bel po’ di insofferenza per tutto ciò che ha a che fare con l’estate. Siete stufi delle vacanze, della nullafacenza e di alzarvi ogni mattina senza un obiettivo in testa. Per fortuna vostra è arrivato settembre: si torna a lavorare seriamente. Non mancheranno però, a partire da oggi, agitazioni e stress quotidiano. La Luna in Bilancia, opposta a Saturno, vi dà qualche noia fisica. Cercate di rimettervi in forma.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Amici del Leone, secondo Branko a partire da settembre le stelle tornano a sorridervi con decisione. Già da questa domenica sarete tra i segni più fortunati dello zodiaco, anche se la situazione cambia a seconda della vostra età, del lavoro che fate e di come avete passato l’estate. Di certo, però, per tutti di voi si aprono nuove opportunità: a voi il compito di saperle cogliere.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 1 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, le stelle di settembre vi sorridono, ma vi pongono anche diversi ostacoli lungo il cammino. Giove e Nettuno, infatti, vi daranno delle noie in questa giornata, ma gli altri astri vi daranno una mano a risolverle e a mettervi tutto alle spalle. Possibile qualche colpo di fulmine in giornata: drizzate le antenne.

L’OROSCOPO DEL 2019

La Bilancia entra in un mese che potrebbe rivelarsi importante e decisivo. Attenzione a qualche difficoltà portata dal Sole. Tuttavia sarete bravi a risolvere alcune questioni spinose, rendendole positive e piacevoli. La Luna entra nel vostro segno e vi dà una carica in più per le prossime quattro settimane, soprattutto da giorno 14 in poi. Molti di voi penseranno seriamente al matrimonio.

Lo Scorpione ha lo sguardo fisso nel passato. Ci sono alcuni vecchi amori, che vi hanno fatto soffrire maledettamente e che ultimamente stanno tornando a galla. Il pensiero torna ai momenti felici, ma Branko consiglia di mettere definitivamente una pietra sopra a ciò che vi ha fatto stare male. Settembre, del resto, apre una nuova stagione dell’amore per voi, ma anche di scoperte in ambito professionale. Siate fiduciosi.

Oroscopo Branko 1 settembre 2019 | Sagittario

Venite da un periodo davvero molto positivo, ma negli ultimi giorni la vostra carica di fortuna sembra essersi esaurita. Il vostro problema più grande è l’incapacità di dividere la vostra vita privata dal lavoro, non riparandola a dovere da influenze esterne. Cercate di trovare il bandolo della matassa. Oggi, però, la Luna in Bilancia vi regala anche qualche momento di puro divertimento.

Capricorno

Amici del Capricorno, per voi è alle porte l’ennesima rivoluzione in ambito lavorativo. Gambe in spalla, è l’ora di trottare e far bene anche nel campo degli affari. La Luna in Bilancia, però, si oppone al vostro Saturno e vi regala una giornata leggermente difficile. Meglio rimandare qualsiasi decisione importante a martedì, quando le stelle torneranno a sorridervi.

Acquario

La Luna in Bilancia regala anche all’Acquario dei momenti magici. Soprattutto in amore, dove sarete portati a fare nuove conquiste con una inaspettata facilità. Nel frattempo, non trascurate il lavoro e gli affari, visto che ultimamente avete rivolto la vostra attenzione ad altro. Branko vi consiglia, se siete in coppia da tempo, di pensare seriamente alle nozze. E a un viaggio.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Pesci

Al momento non c’è nulla da fare: le stelle vi remano contro. Siete assaliti da mille dubbi in amore, visto che tendente a non fidarvi più del partner e a sospettare che vi tradisca. Secondo Branko, già in questa domenica vi trasformerete in una sorta di investigatori privati. Nonostante il periodo difficile, però, non dimenticate che avete accanto anche persone che vi vogliono davvero bene. Non esitate a confessarvi con loro.