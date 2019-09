Lazio Roma diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato finale | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

LAZIO ROMA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Lazio e Roma, il derby della Capitale, gara valida per la seconda giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, domenica 1 settembre 2019, alle ore 18 allo stadio Olimpico.

LAZIO ROMA DIRETTA LIVE

PRE PARTITA

Lo stadio si riempie. Arrivano i primi cori di sfottò e per le rispettive squadre

Le squadre sono arrivate allo stadio

Ci siamo quasi: sale la tensione all’Olimpico e non solo. Alle 18 il calcio d’inizio del derby

Oggi, domenica 1 settembre 2019, alle ore 18 allo stadio Olimpico si gioca il derby della Capitale, Lazio-Roma. TPI seguirà LIVE la partita, valida per la seconda giornata della Serie A 2019 2020, con una diretta testuale.

Lazio Roma diretta live: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Lazio e Roma per il derby di oggi? Ecco su chi dovrebbero puntare i due allenatori (Simone Inzaghi e Paulo Fonseca) per la stracittadina:

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile, Correa

All. Inzaghi

Indisponibili: Lukaku

Squalificati: –

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Kolarov, Fazio, Juan Jesus, Zappacosta; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko

All. Fonseca

Indisponibili: Spinazzola, Perotti

Squalificati: –

Lazio Roma diretta live: le parole di Simone Inzaghi

Le parole dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi in vista della sfida contro la Roma:

“Noi favoriti? Forse, in teoria, alla luce del nostro successo e il loro pareggio all’esordio. Ma nella pratica non è così. Sappiamo cos’è un derby, sono due partite a parte in campionato, sarà strano giocarlo alla seconda”. Sul derby alla seconda giornata: “Non mi era mai capitato da allenatore e giocatore. L’anno scorso arrivò alla sesta o alla settima. Sarà una cosa nuova per noi e loro. Noi abbiamo preparato la partita al meglio coi ragazzi e con lo staff, lavorando intensamente e con massima concentrazione negli ultimi giorni”. Sulla Roma: “Giochiamo contro una squadra forte, che ha venduto ma acquistato giocatori importantissimi. E ha tenuto Kolarov e Dzeko, due calciatori di livello. La Roma ha un allenatore preparato che ha fatto molto bene in Ucraina. Ha creato un ottimo clima in poco tempo, i giocatori lo seguono, hanno fatto un buon precampionato. Ho visto in settimana le loro partite contro Lille e Real Madrid. Hanno giocatori bravi e un tecnico preparato. Si dice che possa esserci qualche cambiamento nella Roma rispetto all’esordio. La filosofia di Fonseca è coraggiosa, cercherà di crearci difficoltà. Forse saranno meno spregiudicati, con Florenzi al posto di Kluivert ci aspetteranno un po’ di più. Ma giocheranno con lo stesso modulo”.

Lazio Roma diretta live: le parole di Paulo Fonseca

Le parole dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca in vista del derby contro la Lazio:

“Ho avuto già varie esperienze di derby nella mia carriera. So che è una partita molto speciale per la gente e molto sentita dai tifosi e anche dalla città, lo si percepisce anche passeggiando per strada. Sappiamo che vale tre punti, ma c’è un coinvolgimento maggiore. Sarà il primo di tanti derby, sono molto motivato e non vedo l’ora di giocarlo”.

“Roma sfavorita? Sono solo parole, conta solo il campo. La Lazio è fortissima, ha grandi giocatori e un allenatore che guida la squadra da tempo, quindi ha meccanismi ben rodati. Ma i favoritismi non contano. Conta il campo e come si affronta la partita. Chi è favorito lo deve dimostrare in campo”.

Sulle sue idee di gioco, che alla prima giornata hanno regalato spettacolo contro il Genoa ma anche una difesa eccessivamente ballerina: “Io sono flessibile, non sono un dogmatico e l’ho dimostrato in passato. In ogni caso credo in una identità di gioco e voglio perseguirla. Ma se sarà necessario mettere un difensore al posto di un attaccante per portare a casa il risultato non esiterò a farlo. Non ho una visione chiusa del calcio. Sono le circostanze a determinare le scelte”.

Lazio Roma diretta live: statistiche

Di seguito alcune statistiche sul match:

La Lazio ha vinto l’ultimo derby contro la Roma in Serie A e non ottiene due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato dal 2012.

La Lazio ha tenuto la porta inviolata negli ultimi due incroci interni di Serie A contro la Roma: non colleziona tre clean sheet interni di fila dalla fine degli anni ’90.

Non era mai successo nella storia della Serie A che il derby di Roma si giocasse entro la 2ª giornata.

La Lazio non vince in casa in Serie A da tre partite (cinque gol fatti, otto subiti) dopo aver vinto quattro delle precedenti cinque (compreso il derby di marzo): non arriva a quattro turni senza successi interni dal gennaio 2016 (serie di cinque).

La Roma è reduce da tre pareggi consecutivi in trasferta in Serie A, non arriva a quattro da dicembre 2015-gennaio 2016.

Solo l’Inter (24) è andata al tiro più volte della Roma (23) nella prima giornata di questo campionato: per i giallorossi nove tiri sono stati nello specchio.

Il fantasista della Lazio Luis Alberto è uno degli unici due giocatori, insieme a Lorenzo Insigne, ad aver fornito due assist nella prima giornata di questo campionato. Dal 2016/17 ad oggi lo spagnolo ha fornito 23 assist vincenti in Serie A, almeno cinque in più di qualsiasi altro giocatore della Lazio.

Ciro Immobile ha realizzato tre delle ultime cinque reti della Lazio nel derby in Serie A contro la Roma, due delle quali su rigore.

Nelle ultime sette partite di campionato l’attaccante della Roma Edin Dzeko ha preso parte a sei reti, grazie a due gol e quattro assist vincenti.

Jordan Veretout ha realizzato tre gol contro la Lazio in Serie A, tutte con la maglia della Fiorentina: la squadra biancoceleste è la vittima preferita del nuovo centrocampista della Roma.

Lazio Roma: come è finita lo scorso anno?

Come è finito il derby dello scorso anno? Chi ha vinto? Di seguito la sintesi completa del match:

Lazio Roma diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere Lazio Roma in diretta tv e live streaming? La partita di Serie A sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport a partire dalle ore 18 di oggi, 1 settembre 2019.

L’evento sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo e NowTv. Lazio-Roma sarà poi raccontata via radio da RadioRai.

