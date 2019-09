L’amore, il sole e le altre stelle: trama, cast e streaming del film di Rai 1

Continuano gli appuntamenti su Rai 1 con le repliche delle commedie che fanno parte del ciclo “Purché finisca bene”: stasera, domenica 1 settembre 2019, a partire dalle 21,25 va in onda il film L’amore, il sole e le altre stelle, con protagonisti Ricky Memphis e Vanessa Incontrada.

La pellicola, come anticipato, fa parte del filone di commedie prodotte dalla Rai, tutte accomunate dal fatto che la loro trama ha sempre una buona fine. La rete di viale Mazzini, in questa estate arida di programmi di punta in palinsesto, ha già mandato in onda nelle scorse settimane le repliche di altri film del ciclo, come Una villa per due, Una Ferrari per due, Una coppia modello e Mia moglie, mia figlia, due bebè.

Il film L’amore, il sole e le altre stelle è andato in onda per la prima volta, sempre su Rai 1, il 9 gennaio 2019. In quell’occasione, era stato molto apprezzato dal pubblico. Ma qual è la trama di L’amore, il sole e le altre stelle? Chi sono gli attori che compongono il cast? È possibile vedere il film anche in streaming e non solo in tv? Di seguito, tutte le risposte.

L’amore il sole e le altre stelle, la trama

Di cosa parla L’amore il sole e le altre stelle? Il film racconta la storia di due ragazzi, Primo e Michela, che grazie alle nuove lezioni di educazione sessuale della professoressa Russo decidono di andare a letto insieme per la prima volta. I due ragazzi sono amici da sempre e la loro è più una decisione per ribellarsi ai genitori che li considerano ancora dei bambini.

I genitori, appresa la notizia, rimangono letteralmente sconvolti. Le due coppie di genitori (Corinne e Pietro per Primo, Sabrina e Andrea per Michela) hanno già una vita molto particolare e piena di problemi.

Corinne è stanca di fare la casalinga accanto a un marito pauroso e noioso e si distrae chattando con sconosciuti su internet. Sabrina invece ha perso totalmente la fiducia nel marito, che l’ha tradita più volte e ha la fama di essere un eterno Peter Pan, decidendo di buttarlo fuori casa.

Da adesso, però, le due coppie di genitori devono avere a che fare anche con la situazione dei figli, alle prese con nuove emozioni e sensazioni: i due ragazzi, infatti, come pianeti del sistema solare si attraggono e si respingono. Riusciranno a restare amici e a trovare un nuovo equilibrio in questa nuova relazione?

L’amore il sole e le altre stelle, il cast del film

Tra gli attori che compongono il cast di L’amore, il sole e le altre stelle ci sono tantissimi volti noti della televisione italiana. Accanto a Vanessa Incontrada e Ricky Memphis, infatti, nella pellicola spiccano Chiara Ricci, Marco Bonini e Anna Ferzetti.

Vediamo insieme il cast completo del film. Accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato.

Vanessa Incontrada – Corinne (madre di Primo)

Ricky Memphis – Pietro (padre di Primo)

Edoardo Pagliai – Primo

Elisa Visari – Michela

Chiara Ricci – Sabrina (madre di Michela)

Marco Bonini – Andrea (padre di Michela)

Anna Ferzetti – Professoressa Russo

Giovanni Monchietto – Bicio

Mathieu Chatel – Ludovico

Silvia Toscano – Rox

Andrea Verticchio – Dattilo

Carolina Signore – Federica

L’amore il sole e le altre stelle, il trailer del film

Ecco il trailer ufficiale del film di stasera su Rai 1:

L’amore il sole e le altre stelle, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film L’amore, il sole e le altre stelle? La commedia viene trasmessa questa sera, domenica 1 settembre 2019, in replica su Rai 1. L’appuntamento, per tutti gli spettatori interessati, è alle 21,25 sulla prima rete nazionale.

Per vederlo vi basterà sintonizzarvi sul primo canale del digitale terrestre. Il film è disponibile anche in HD sul 501 o su Sky al canale 101.

Se invece volete vederlo in streaming, potete utilizzare il servizio – completamente gratuito – della piattaforma Rai Play. È necessario registrarsi, con una mail o con un account social, per poter vedere in diretta streaming (quindi in contemporanea con la messa in onda in tv) il film.

Per alcuni contenuti, inoltre, Rai Play mette anche a disposizione il servizio on demand. Dal giorno dopo della messa in onda, quindi, potrebbe essere possibile rivedere il film in qualsiasi momento, se questo verrà inserito nell’elenco dei contenuti disponibili on demand.

Come vedere Rai 1 in streaming