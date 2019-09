Juve Stabia Pisa streaming live e diretta tv: dove vedere la partita di Serie B

JUVE STABIA PISA STREAMING TV – Oggi, domenica 1 settembre 2019, alle ore 18 Juve Stabia e Pisa scendono in campo allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie B 2019 2020.

Sfida a cui le squadre arrivano con umori differenti: i padroni di casa non al massimo, vista la sconfitta all’esordio contro l’Empoli; momento positivo invece per il Pisa reduce dal pareggio contro il Benevento.

Dove vedere Juve Stabia Pisa in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Juve Stabia Pisa in tv e live streaming

Juve Stabia Pisa andrà in onda in esclusiva su Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN)

Il calcio d’inizio di Juve Stabia Pisa previsto per oggi, domenica 1 settembre 2019 alle ore 18.

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Tutte le risposte.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la partita tra Juve Stabia e Pisa in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Juve Stabia Pisa: lo stadio

Costruito nel 1984, fu intitolato “Stadio Comunale Romeo Menti”, prendendo il nome da una vecchia lapide commemorativa, posta nel vecchio impianto sportivo nel 1949, per volere della tifoseria stabiese, a memoria e ricordo delle gesta sportive del leggendario campione, a seguito della sua scomparsa nella Tragedia di Superga, avvenuta nello stesso anno.

Località: via Cosenza 283 – 80053 Castellammare di Stabia

Inaugurazione: 1984

Copertura: Tribuna

Superficie terreno: Manto erboso di quinta generazione

Dimensioni del terreno: 105×65 m

Proprietario: Comune di Castellammare di Stabia

Capienza: 7642