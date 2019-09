Governo news: le ultime notizie di oggi domenica 1 settembre

GOVERNO NEWS – Si avvicinano le scadenze della sessione di bilancio e nel frattempo, in piena crisi di governo, continua la trattativa tra il Movimento 5 stelle e il Partito Democratico per la formazione del governo Conte bis, con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, e una maggioranza parlamentare targata M5s-Pd.

Qui di seguito tutte le ultime news di oggi, domenica 1 settembre, sul governo in diretta LIVE, con aggiornamenti in tempo reale.

ore 11.20 – Salvini a Mattarella: “Dal Pd squallido mercato delle poltrone” – “Continua lo squallido mercato delle poltrone targato Pd. Presidente Mattarella, non permetta che la vergogna prosegua, restituisca la parola al Popolo Italiano: elezioni! #elezionisubito”. Così su Twitter il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

0re 09.40 – Anche Trenta e Toninelli firmano lo stop ad Alan Kurdi – Il divieto di ingresso in acque italiane firmato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini per la Alan Kurdi nave della ong tedesca Sea Eye che ieri ha soccorso 13 migranti e si è mossa verso Lampedusa, è stato firmato anche dai ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Lo fa sapere il Viminale. Nelle scorse ore il provvedimento è stato notificato al comandante della nave.

0re 09.30 – Salvini: “Il PD dica se vuole riaprire i porti” – “Se il Pd vuole riaprire i porti e far ricominciare il business dell’immigrazione clandestina, lo dica agli italiani”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

ore 08.30 – Conte irritato dall’ultimatum di Di Maio al PD – Secondo un retroscena pubblicato da Repubblica, il premier incaricato Giuseppe Conte sarebbe molto irritato con Luigi Di Maio, dopo che quest’ultimo, nella giornata di venerdì 30 agosto, ha lanciato una sorta di ultimatum al Partito Democratico.

“Se entreranno i nostri punti nel programma di governo si potrà partire altrimenti meglio il voto”, aveva detto Luigi Di Maio a Montecitorio.

Secondo quanto trapela, Conte avrebbe fatto sapere al PD che considera l’uscita di Di Maio “una grave scorrettezza”.

“Ne dovrò parlare con lui a quattr’occhi”, avrebbe aggiunto il premier incaricato, che ha espresso perplessità anche sui 20 punti presentati da Di Maio. “La stagione del contratto è morta e sepolta. Non voglio fare la somma di due programmi. Anche per questo Luigi ha sbagliato a non comunicarmi che avrebbe lanciato i 20 punti appena uscito dal colloquio con me”, si è irrigidito l’avvocato.

Come scrive Repubblica, “su Di Maio il confronto resta aperto. Al Pd Conte ha promesso un vicepremier unico per Dario Franceschini. Ma è il premier indicato dai 5 stelle. Non è detto che non stia giocando su due tavoli, rassicurando tutti, fino all’ultimo minuto”.

Governo news: la giornata di ieri

Ieri, intorno a mezzogiorno, Giuseppe Conte si è recato al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica. Dal PD è trapelato ottimismo per le trattative in corso. “Il presidente del consiglio incaricato si incaricherà di fare una sintesi quasi definitiva del lavoro di oggi”, ha detto Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera.

Nel frattempo, però, fonti del Movimento 5 Stelle hanno raccontato in esclusiva a TPI che la situazione all’interno del Movimento è davvero esplosiva e che Luigi Di Maio starebbe subendo una fronda interna.

