Giulia De Lellis ha pubblicato su Instagram alcuni stralci del suo libro in uscita, dal titolo Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Il libro dell’influencer romana uscirà il 17 settembre.

Il sito “Vicolo delle News” ha però riportato le anticipazioni della De Lellis, che contengono rivelazioni inquietanti sulla storia con il suo ex Andrea Damante: “Ho ripreso tre chili… Se sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta, invece delle verdure al vapore. Se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado, con la brioche con la marmellata. Se scoprisse che non m’alleno da settimane… Mi biasimerebbe come se fossi un caso umano, uno scarto della civiltà. Invece io sta da Dio, tiè”.

L’influencer, insomma, fa capire come Damante l’avesse portata a seguire uno stile di vita iper-salutista, ossessionato dalla linea. Uno stile di vita adottato dalla De Lellis durante la relazione ma dal quale l’influencer sembra più che felice di essersi liberata.

I fan della De Lellis, sui social, sono intervenuti in sua difesa. Alcuni hanno rivolto anche pensanti accuse al suo ex: “Damante che fa fare l’allenamento alle sue donne e non le fa sgarrare di un centimetro nell’alimentazione. Sei una m***”, si legge in un commento.

Pochi giorni fa, la stessa De Lellis aveva dato del bugiardo a Damante scrivendo sui social: “Benvenuta Giulia, nel mondo dei grandi, dove la realtà rompe le favole, dove i principi sono bugiardi e le principesse sono cornute”.

Giulia De Lellis si è lasciata con Andrea Damante ad aprile e poche settimane fa, in occasione dell’annuncio dell’uscita del suo libro, ha rivelato che il motivo della rottura è stato il tradimento di lui.

Ma ha fatto presto a scordarsi dell’ex, cadendo dopo poco tra le braccia di Andrea Iannone, di cui è innamoratissima.

