Frosinone Ascoli streaming live e diretta tv: dove vedere la partita di Serie B

FROSINONE ASCOLI STREAMING TV – Questa sera, domenica 1 settembre 2019, alle ore 21 Frosinone e Ascoli scendono in campo allo stadio Benito Stirpe, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie B 2019 2020.

Dove vedere Frosinone Ascoli in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Frosinone Ascoli in tv e live streaming

Frosinone Ascoli andrà in onda in esclusiva su Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN)

Il calcio d’inizio di Frosinone Ascoli previsto per oggi, domenica 1 settembre 2019 alle ore 21.

Frosinone Ascoli: lo stadio

Il Frosinone Calcio comunica che dalle ore 11.00 di martedì 27 agosto 2019 sarà possibile acquistare i tagliandi relativi alla gara Frosinone – Ascoli valida per la 2^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 1 settembre alle ore 21.00 presso lo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.

I tagliandi saranno acquistabili presso tutti i punti vendita autorizzati VivaTicket, online su www.vivaticket.it e il giorno della gara a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 21.30 anche presso la biglietteria dello stadio ‘Benito Stirpe’ con un sovrapprezzo di euro 5,00.