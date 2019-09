La commovente dedica di Chiara Ferragni a Fedez per il primo anniversario di matrimonio

“Un anno fa vivevo uno dei giorni più belli della mia vita: sposare il mio uomo con una celebrazione che sembrava un film. Nemmeno nei miei sogni più sfrenati. Ora, un anno dopo, voglio ringraziarlo per avermi reso così felice e per avermi fatto credere nel nostro pazzo amore ogni giorno di più”.

È la commovente dedica fatta da Chiara Ferragni a Fedez nel primo anniversario del loro matrimonio. La fashion blogger ha scritto queste parole in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il post è stato subito subissato di commenti dei fan, entusiasti per il ricordo di quel giorno che ha cambiato la vita della coppia più famosa d’Italia. Almeno per una volta, non sembra esserci spazio per gli insulti degli haters (ma meglio attendere, non si sa mai).

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni si è tenuto il primo settembre 2018 a Noto, in Sicilia, a poco meno di un anno dalla proposta di nozze fatta dal rapper durante un suo concerto all’Arena di Verona.

La coppia regina delle cronache rosa ha festeggiato la nascita di Leone, venuto alla luce il 19 marzo 2018 a Los Angeles.

A sposare la coppia è stato il sindaco Bonfanti. Il ricevimento si è tenuto fuori città, a Dimora delle Balze.

La Dimora delle Balze ha ospitato celebrità e amici degli sposi in una festa grandiosa. Una location dal sapore antico si è trasformata nel palcoscenico delle nozze più attese dell’anno, con tanto di Luna Park e lucine ovunque.

Nel centro storico di Noto a Palazzo Nicolaci si era tenuta la festa di benvenuto, la sera prima delle nozze. (Qui abbiamo scritto un resoconto della festa).

Chiara Ferragni e Fedez erano stati i protagonisti della serata: tavolo al centro durante la cena, discorsi di amici e parenti per la coppia commossa e dedica dello sposo per la futura consorte.

I due sono arrivati alla festa poco prima delle 21, accompagnati da un’auto nera. Fedez indossava una camicia bianca con il logo #TheFerragnez , Chiara invece un abito rosa di paillettes con dettagli oro firmato Prada.