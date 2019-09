Cagliari Inter diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato finale | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

CAGLIARI INTER DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Cagliari ed Inter, gara valida per la seconda giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, domenica 1 settembre 2019, alle ore 20,45.

CAGLIARI INTER DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

PRE PARTITA

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Oggi, domenica 1 settembre 2019, alle ore 20,45 Cagliari e Inter scendono in campo alla Sardegna Arena per la seconda giornata della Serie A 2019 2020. TPI seguirà LIVE la sfida tra i rossoblù di Nainggolan e i nerazzurri di Lukaku con una diretta testuale. Seguite la partita con noi!

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A DI OGGI

Cagliari Inter diretta live: le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni di Cagliari e Inter per la partita di oggi? Di seguito le possibili scelte dei due allenatori in vista della partita:

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael, Pisacane, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini, Nandez, Rog, Castro, Nainggolan, Joao Pedro, Cerri.

All. Maran

Squalificati: –

Indisponibili: Cragno, Pavoletti, Cacciatore, Faragò

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah, Lautaro, Lukaku

All. Conte

Squalificati: –

Indisponibili: De Vrij, Godin, Sensi (in dubbio)

Cagliari Inter diretta live: le parole di Maran

L’allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato in vista della gara contro l’Inter:

“Per il morale è importante fare una grande gara con l’Inter. Bisogna mettere in campo cuore e anima, al di là del risultato deve lasciarci la sensazione di avere dato tutto. Dopo la falsa partenza abbiamo bisogno di una gara che ci dia la spinta per fare sempre meglio. Dobbiamo controllare tutto ed essere pignoli, anche contare i centimetri dell’avversario e schierarci in modo da poter contrastare fisicamente”.

Pesante l’assenza di Leonardo Pavoletti, fuori per almeno tre mesi a causa di un infortunio al ginocchio: “Sapete tutti – ha detto Maran – cosa rappresenta per noi. I numeri lo dicono, anche domenica siamo stati la squadra che ha fatto più cross. Dovremo cambiare qualcosa. Si sono aggiunti due ragazzi nuovi che possono darci una mano per caratteristiche ed entusiasmo. Su un impianto collaudato dobbiamo mettere tanta roba nuova, lo faremo cercando la prestazione anche attraverso la rabbia per questi infortuni”.

I nuovi sono soprattutto Olsen e Simeone: “Ieri hanno avuto una giornata lunga e poi si sono comunque allenati. Sto riflettendo su entrambi, anche per la differenza fra i due ruoli. Voglio parlarci bene e decidere cosa sia opportuno fare. Castro? Domenica scorsa è rientrato dopo un periodo altalenante di allenamenti, devo capire quanto può essere impiegato. Pellegrini era appena arrivato una settimana fa, ora ha lavorato e ho capito che è pronto per giocare”.

“Dobbiamo diventare una squadra adesso che abbiamo volti nuovi anche recenti. Bisogna essere un’entità che rispecchi il nostro orgoglio. La brutta partita col Brescia deve farci tirare fuori il massimo domani. Devo essere bravo a far crescere il senso di blocco compatto che non ha paura di niente e nessuno. Ho un gruppo di ragazzi di valore, va solo trovato il modo per non perdere alcuni minuti di gara che possono essere deleteri”.

Cagliari Inter diretta live: le parole di Conte

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in vista della sfida contro il Cagliari:

“Abbiamo avuto una buona partenza, ma ho detto ai ragazzi che dobbiamo continuare a lavorare sapendo che da quello che faremo passerà il nostro futuro”.

Sull’ultimo acquisto del mercato, Alexis Sanchez: “Cosa può dare? Spero di rispondere più in là con i numeri a questa domanda, significherà che il ragazzo si è integrato bene. È un giocatore importante che non arriva da due buone stagioni con lo United, ma è qui con entusiasmo e grande voglia di fare. Sarà convocato. Biraghi invece è arrivato un po’ provato quindi ha bisogno ancora di lavorare per mettersi al pari con gli altri”.

Sulla causa intentata da Icardi all’Inter: “Tutto è stato fatto nella maniera più corretta possibile. Sapete benissimo, si parla di questa cosa da mesi e io non ci voglio assolutamente entrare. Noi dobbiamo essere concentrati su questa stagione e sui protagonisti di questa stagione. Invece vedo che i protagonisti continuano ad essere altri e non chi questa stagione la deve giocare. Per me continua a non esserci alcuna turbativa su Icardi. Siamo concentrati sul lavoro e su quello che accade in campo. Capisco che per altri è più importante continuare a cavalcare altre situazioni. Ma noi dobbiamo essere focalizzati su ciò che accade in campo e questo è ciò che stiamo facendo”.

Su Nainggolan, che ritroverà da avversario: “Ho grande stima e rispetto di Radja, è un grandissimo giocatore e non a caso volevo portarlo al Chelsea nel mio primo anno. Però sapete benissimo che sono state prese altre decisioni. Lo saluterò sicuramente molto piacevolmente”.

Cagliari Inter diretta live: statistiche

Ecco alcune statistiche sulla sfida tra Cagliari e Inter:

Il Cagliari ha vinto l’ultimo confronto di Serie A contro l’Inter (2-1 a marzo): solo una volta nella sua storia la squadra sarda ha battuto due volte di fila i nerazzurri nella competizione (nel 1968, con una delle due partite vinta a tavolino).

L’Inter è rimasta a secco di gol solo in una delle ultime 17 trasferte di Serie A contro il Cagliari: 32 le reti nerazzurre nel periodo.

L’Inter non ha mai perso quando ha disputato la prima trasferta stagionale in Serie A in casa del Cagliari (1V, 1N): l’ultima volta risale al settembre 1998 al Sant’Elia (2-2).

Nei tre campionati di Serie A iniziati alla guida della Juventus, Antonio Conte ha sempre vinto le prime due partite.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite giocate in casa in Serie A (vs Lazio, Udinese e Brescia): una sconfitta contro l’Inter porterebbe a una striscia record negativa per il club nel massimo campionato.

Il Cagliari è la squadra che ha effettuato più cross su azione in questo campionato (25): almeno quattro in più di ogni altra squadra.

Il Cagliari ha ricevuto tre rigori contro nelle ultime cinque partite di campionato: tanti quanti nelle precedenti 13.

Stefano Sensi e Romelu Lukaku hanno segnato alla prima partita con l’Inter. Solo tre giocatori, dal 1994/95, hanno segnato nelle prime due gare con i nerazzurri in Serie A: Stevan Jovetic, Giampaolo Pazzini e Roberto Carlos.

Il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, ha disputato 29 partite con la maglia dell’Inter, realizzando sei reti, nello scorso campionato.

Marcelo Brozovic è il centrocampista che ha completato più passaggi nella metà campo avversaria nel primo turno di questo campionato (56).

Cagliari Inter: come è finita lo scorso anno?

Come è finita Cagliari Inter dello scorso anno? Chi ha vinto? Ecco la sintesi completa della partita con tutti i gol:

Cagliari Inter diretta live: quote

I bookmaker danno come favoriti i nerazzurri per la gara di domenica. La quota del 2 arriva a 1.85 su Snai, mentre l’1 del Cagliari raggiunge quota 4.8 su William Hill. Ecco le quote 1X2 di Cagliari-Inter:

William Hill

1: 4.8; X: 3.5; 2: 1.83

Snai

1: 4.85; X: 3.4; 2: 1.85

Betway

1: 4.75; X: 3.4; 2: 1.83

Cagliari Inter diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere Cagliari Inter in tv e live streaming? La partita di Serie A verrà trasmessa da Sky Sport (tv satellitare a pagamento) a partire dalle ore 20,45 di oggi, domenica 1 settembre 2019.

L’evento sarà trasmesso anche in live streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING