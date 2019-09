Ascolti tv ieri sera 31 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Techetechetè Superstar, Laura Pausini – Circo Massimo, Tarzan

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: come ogni mattina, anche oggi tanti appassionati si chiedono qual è stato il programma più visto in televisione di ieri sera, sabato 31 agosto 2019.

Del resto, adesso che si avvicina l’autunno – come ogni anno – inizia a crescere di nuovo l’interesse per i palinsesti televisivi e per gli scontri in termini di audience tra le varie reti.

Ieri sera, bisogna dire, la programmazione Rai e Mediaset era ancora piuttosto debole, con film non troppo famosi e repliche di programmi molto apprezzati.

Rai 1, ad esempio, nella serata di sabato 31 agosto ha mandato in onda Techetechetè Superstar – Romina e Al Bano: Una Storia d’amore senza fine, mentre Canale 5 ha risposto con la replica del concerto di Laura Pausini al Circo Massimo del 2018.

Sulle altre reti, tanti film: Bello, Perfetto, Killer su Rai 2, Tarzan su Italia 1, McFarland, USA su Rai 3, la soap Una Vita su Rete 4.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di sabato 31 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 31 agosto 2019 | Sabato | Chi ha vinto la serata

Alla fine, la serata è stata stravinta da Rai 1: Techetechetè Superstar – Romina e Al Bano: Una Storia d’amore senza fine ha conquistato infatti ben 2.649.000 spettatori, con uno share del 14,6 per cento. Numeri che, in questo periodo estivo, sono molto importanti per la Rai.

Soprattutto se rapportati a quelli ottenuti dal principale competitor, ovvero Canale 5: sulla rete ammiraglia Mediaset, infatti, il concerto Laura Pausini – Circo Massimo ha ottenuto l’attenzione di appena 1.066.000 spettatori, con uno share del 6,8 per cento.

Su Rai 2 il film Bello, Perfetto, Killer ha totalizzato 1.026.000 ascolti tv (5,7 per cento), sfiorando addirittura i numeri ottenuti da Canale 5. Su Italia 1, invece, Tarzan non è andato oltre 1.018.000 spettatori (5,8 per cento).

Benino anche Rai 3 con la pellicola McFarland, USA, che ha raccolto 1.090.000 spettatori (6,1 per cento), mentre su Rete 4 la soap opera Una Vita è stata vista da 941.000 persone (5,8 per cento).

Su La 7, Body of Proof si è fermato a 371.000 ascolti tv (2,9 per cento), mentre su Tv 8 Lady D. Le Verità Nascoste ha raccolto 456.000 spettatori con il 2,8 per cento. Su Nove infine Angel Eyes – Occhi d’Angelo ha raccolto 318.000 spettatori e l’1,8 per cento di share.

Ascolti tv 31 agosto 2019 | Access prime time | Dati auditel ieri sera

Nella fascia access prime time, su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 1.970.000 ascolti tv (con uno share del 10,9 per cento).

Su Rai 2 LOL 🙂 è stato visto da 289.000 persone (1,8 per cento) nel primo episodio e da 478.000 (2,8 per cento) nel secondo. Su Rete 4 Stasera Italia si è fermato a 1.038.000 telespettatori (5,9 per cento) nella prima parte e a 1.297.000 (7,1 per cento) nella seconda, mentre su La 7 In Onda ha ottenuto l’attenzione di 979.000 persone (5,4 per cento).

Su Tv 8, infine, 4 Ristoranti si è fermato a 451.000 spettatori (2,5 per cento), mentre sul Nove Pizza Hero ha ottenuto 159.000 ascolti tv (1 per cento).