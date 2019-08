Vuelta 2019, ottava tappa: W San Nicola. Edet è la nuova maglia rossa, a Nikias Arndt la vittoria

Tanto per non smentirsi anche oggi la Vuelta non ci ha fatto mancare un colpo di scena. Nei 168km vallonati da Valls a Igualada si è assistito ad un festeggiamento natalizio anticipato con due Nicola in festa.

Una Vuelta piccola piccola

Nicolas Edet, francese della Cofidis, 15mo in classifica generale a 6′ da Miguel Angel Lopez alla partenza, ha conquistato la maglia roja giungendo al traguardo nel gruppo dei fuggitivi che ha inflitto 9 minuti al plotone dei migliori.

Niklas Arndt, tedesco della Sunweb ha conquistato il successo parziale precedendo lo spagnolo Aranburu ed il belga Van der Sande. Probabile che quanto successo oggi venga dimenticato domani nei 97km, infarciti da cinque GPM, nel Principato di Andora.

Intanto, anche per oggi, la Vuelta 2019 ha confermato la sua vocazione trozkista alla rivoluzione permanente.

