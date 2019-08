Victoria Beckham e la foto in barca in cui sembra troppo magra

Victoria Beckham mette in bella mostra il suo bacino over slim ostentando il fatto di riuscire a indossare una collana al posto della cinta, in una foto che la ritrae in barca.

“The neckless is the perfect belt”, “La collana è la cinta perfetta”.

La sposa del calciatore David Beckham, con cui a luglio ha celebrato i 20 anni di matrimonio, condivide su Instagram alcune immagini mozzafiato, in cui indossa un vestito nero da cui dice di essere “ossessionata”, mantenuto a livello del bacino da una sottile catenella.

E nelle due storie, diffuso da varie riviste britanniche dopo la pubblicazione, la ex Spice Girl appare decisamente magra, forse fin troppo.

Come è possibile che riesca a usare una collana come cinta? Già in passato in tanti l’avevano accusata di essere troppo magra e di promuovere la magrezza attraverso gli scatti delle modelle magrissime della sua linea, nelle pubblicità e nelle sfilate.

La posh spice è in vacanza con il marito e i quattro figli – Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper – sulla barca di Elton John a sud della Francia, dove i due si divertono insieme al caro amico della coppia.

Victoria e David sono molto attivi sui social e postano ogni momento della vacanza insieme su Instagram. Sembrano affiatati e sorridenti insieme ai figli e al cantante in barca, ma la forma della modella lascia perplessi.

