Anche questo sabato, 31 agosto 2019, torna l’appuntamento in prima serata con Techetechete Superstar, la trasmissione televisiva della Rai che dà appuntamento con Albano e Romina, un duo canoro e sentimentale che ha emozionato per tanti anni gli italiani tra vita pubblica e privata.

Il programma di Rai 1 si propone di raccontare la vita dei volti noti dello spettacolo e della televisione italiana, motivo per cui non potevano mancare Albano e Romina.

Ecco dunque tutte le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 31 agosto 2019, di Techetechetè Superstar.

Techetechetè Superstar: le anticipazioni della puntata di stasera dedicata ad Albano e Romina

Rai 1 aveva già proposto Albano e Romina sulla rete ammiraglia quest’estate con il concerto “Signore e Signori Al Bano e Romina Power“, un evento che ha visto partecipare tanti ospiti e artisti tanto amati dal pubblico che è andato in onda il 12 luglio 2019.

Dopo un mese e poco più, Rai 1 ha deciso di dedicare un intero episodio di Techetechetè Superstar a questo duo artistico che ha trascorso una grande fetta di vita anche con una sfumatura sentimentale.

Era il 1970 quando Al Bano Carrisi sposava Romina Power, la figlia dei celebri attori Tyrone Power e Linda Christian. La loro è una storia d’amore nata sui set ed è di quei film che racconterà l’appuntamento di questa sera di Techetechetè Superstar.

Galeotto fu il set di Nel sole nel 1967, un film plasmato dalla sua omonima canzone e che gli permise di conoscere la giovane figlia d’arte con la quale si lega indissolubilmente. Le famiglie, alla Romeo e Giulietta, non erano favorevoli a quest’unione, ma Al Bano e Romina hanno deciso di sposarsi ugualmente e hanno avuto quattro figli.

I due hanno recitato insieme anche ne “L’oro del mondo” e “Mezzanotte d’amore”, film del 1968.



Techetechetè Superstar propone anche le rare immagini del loro matrimonio e un’ampia selezione del loro vastissimo repertorio, sia canoro che televisivo.

Questa sera Albano e Romina vi aspettano su Rai 1 non soltanto con l’appuntamento in primissima serata, ore 20:35, con Techetechetè Superstar ma anche con il film Nel sole, mandato in onda dalla Rai alle 22:30.

Techetechetè Superstar, dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si conferma un grande successo dell’estate. Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, anche in HD al tasto 501. Per gli abbonati Sky, invece, la rete ammiraglia del servizio pubblico è visibile al canale 101 del decoder. Per chi non fosse a casa, nessun problema: Techetechetè superstar è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, disponibile gratuitamente per pc, smartphone e tablet.

Con Rai Play è possibile recuperare tutti i contenuti in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.