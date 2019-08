Tarzan: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, sabato 31 agosto 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 alle 21.20 Tarzan, film di animazione scritto, diretto e prodotto da Reinhard Klooss. Il doppiatore protagonista, colui che presta la voce a Tarzan – celebre personaggio letterario creato da Edgar Rice Burroughs – è Kellan Lutz.

La pellicola, del 2013, rappresenta l’adattamento cinematografico del romanzo Tarzan delle Scimmie.

Tarzan film | Trama

La più famosa storia di Tarzan, il bambino cresciuto in una giungla, raccontata da un film di animazione e ambientata nel presente. Durante una spedizione in una remota giungla africana, John Greystoke e sua moglie sono vittime di un incidente di elicottero mentre conducono delle ricerche su un misterioso meteorite. Solo il figlio, il piccolo J.J., soprannominato Tarzan, sopravvivrà all’incidente. Un gruppo di gorilla troverà il piccolo tra i resti dell’elicottero, lo soccorrerà e lo crescerà come se fosse uno di loro.

Tarzan, una volta diventato grande e imparata la dura legge della giungla, dopo dieci anni incontrerà un altro essere umano, la coraggiosa e bella Jane Porter. Tra i due sarà un colpo di fulmine. Ma le cose si complicheranno quando William Clayton, in viaggio in Africa con Jane, rivelerà le sue vere e avide intenzioni. Tarzan, diventato un uomo diverso da tutti gli altri, dovrà fare appello all’istinto sviluppato nella giungla e a tutto il suo ingegno per proteggere la sua casa e la donna che ama.

Tarzan film | Cast

Trattandosi di un film di animazione, il cast è composto da doppiatori. Ecco chi ha dato le voci ai diversi personaggi:

Craig Garner – Tarzan a 4 anni

– Tarzan a 4 anni Anton Zetterholm – Tarzan da ragazzo

– Tarzan da ragazzo Kellan Lutz – Tarzan

– Tarzan Spencer Locke – Jane Porter

– Jane Porter Les Bubb -Porter (Padre di Jane)

-Porter (Padre di Jane) Robert Capron – Derek

– Derek Jaime Ray Newman – Alice

– Alice Brian Bloom – Miller

– Miller Mark Deklin – John Greystoke

– John Greystoke Brian Huskey – Smith

– Smith Jo Osmond – Giovane teeka

– Giovane teeka Trevor St. John – William Clayton

– William Clayton Chris Fries – Chris

Tarzan film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film del 2013:

Tarzan film | Streaming

Dove vedere Tarzan? Il film va in onda sabato 31 agosto 2019 in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20.

Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 506 per la versione HD e al tasto 106 per chi è un abbonato Sky. Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo in diretta su MediasetPlay e anche recuperarlo grazie alla funzione on demand.