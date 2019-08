Stasera in tv 31 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 31 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 31 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 31 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè Superstar – Romina e Albano, una storia d’amore senza fine

Stasera 31 agosto 2019, su Rai 1 torna Techetechetè Superstar con una puntata tutta dedicata a una coppia storica della musica italiana, Albano e Romina Power. Li rivedremo nelle loro prime apparizioni cinematografiche, in rare immagini del loro matrimonio ed in una vastissima selezione del loro repertorio canoro e televisivo. A seguire, alle 22:30, il film Nel sole.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – Bello perfetto killer

Questa sera su Rai 2 un film thriller per la regia di Robert Malenfant, Bello perfetto killer.

Trama: Garret ha perso moglie e figli in un incidente d’auto. Il trauma gli ha fatto perdere la testa. Dato che in passato era stato un donatore di sperma, decide di rapire i suoi figli sparsi per il paese e ricomporre così la sua famiglia. Jennifer è una delle inconsapevoli madri a cui Garrett vuole sottrarre il figlio, e tra i due nasce un’amicizia. Ma Jennifer scopre ben presto il suo vero intento.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob per la 76a Mostra del Cinema

20:30 – Mc – Farland, USA

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori un film per la regia di Niki Caro con protagonista Kevin Costner, Mc – Farland, USA.

Trama: Il coach White e gli studenti di McFarland hanno molto da imparare gli uni dagli altri. Così, quando l’uomo inizia a rendersi conto delle straordinarie capacità dei ragazzi nella corsa, le cose cominciano a cambiare in meglio per tutti. Poiché non bastano solo le doti fisiche, gli studenti hanno bisogno di apprendere il potere che esercitano su di loro le relazioni familiari, l’impegno costante e il senso del dovere. Con grinta e determinazione, i giovani corridori grazie a White si trasformeranno in campioni mentre il coach e la sua famiglia troveranno finalmente un posto da chiamare casa.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Una vita

Su Rete 4 stasera torna la telenovela Una vita con tre nuovi episodi.

STASERA IN TV 31 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Laura Pausini Circo Massimo

Su Canale 5 questa sera va in onda il concerto-evento che la cantante italiana più amata nel mondo ha tenuto lo scorso luglio al Circo Massimo di Roma.

La scaletta del concerto-evento di Laura Pausini

GUIDA TV 31 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:29 – African Cats

21:20 – Tarzan

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Tarzan, del 2013 per la regia di Reinhard Klooss.

Trama: Tarzan e Jane Porter si ritrovano ad affrontare un esercito mercenario, inviato dal direttore esecutivo della Greystoke Energies. Malvagio e senza scrupoli, il direttore ha preso in mano le redini della compagnia dei genitori di Tarzan, dopo che questi sono morti nello stesso incidente aereo che ha costretto il piccolo Tarzan a sopravvivere adattandosi alla vita della giungla.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 31 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

21:15 – Body of proof

Questa sera La7 propone una nuova puntata di Body of proof.

PROGRAMMI TV 31 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

21:30 – Lady D: le verità nascoste

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda di Lady D: le verità nascoste, un documentario che racconta la storia della principessa e della sua tragica fine, indagando su ciò che ancora oggi, dopo anni, non è del tutto chiaro di quella notte in cui perse la vita insieme a Dodi Al Fayed.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – Un nemico che ti vuole bene

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film con Diego Abatantuono Un nemico che ti vuole bene.

Trama: Un professore salva la vita di un killer professionista che, per riconoscenza, è disposto a uccidere il peggior nemico del suo salvatore.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 31 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:05 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna

21:15 – X Factor – Il sogno Ep. 6 Su Sky Uno questa sera torna X Factor – Il sogno, per ripercorrere i momenti migliori del famoso e amato talent canoro targato Sky.