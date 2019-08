Sondaggi politici elettorali oggi 31 agosto: gli italiani bocciano il primo governo Conte

I sondaggi politici di oggi, sabato 31 agosto, svelano le intenzioni di voto degli italiani dopo la crisi. Ma si concentrano anche sulla fiducia dell’elettorato vari leader politici e chiedono ai votanti di esprimere la propria opinione sull’operato del primo governo Conte (quello a maggioranza giallo-verde) con risultati per nulla scontati: infatti, anche se la fiducia nel premier incaricato è positiva, il 61 per cento degli italiani boccia l’operato del governo sostenuto da M5S e Lega, entrato in crisi dopo il passo indietro di Salvini.

Il sondaggio Quorum/Youtrend, commissionato da SkyTg24 e intitolato “I giorni di Conte” mostra alcuni dati interessanti.

Le interviste sono state realizzate tra il 29 e il 30 agosto, dunque nelle ore immediatamente successive al conferimento dell’incarico a Giuseppe Conte da parte di Mattarella, e l’avvio delle consultazioni con le varie forze politiche.

Il dato rilevante nei sondaggi è che il centrodestra unito, dopo il sorpasso di Fratelli d’Italia su Forza Italia, tocca il 47,5 per cento. Un dato che si tradurrebbe in una solida maggioranza in Parlamento e che compensa in parte il calo dei consensi della Lega.

Ultimi sondaggi politici: la fiducia nei leader nel sondaggio Youtrend

Per quanto riguarda la fiducia nei leader, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in testa con 66 per cento. Ben il 72,7 per cento degli intervistati approva la gestione della crisi da parte del Quirinale, contro un 27,3 per cento di critici.

La fiducia verso il premier incaricato Giuseppe Conte è al 53,4 per cento. Seguono Matteo Salvini (31,9 per cento, un dato che coincide con il consenso verso la Lega), Luigi Di Maio (25,7 per cento), Nicola Zingaretti (24,4 per cento) e Matteo Renzi (14,6 per cento).

Ultimi sondaggi elettorali | Sondaggi politici oggi: le intenzioni di voto (Youtrend)

Lega: 31,9 per cento

Partito Democratico: 22,3 per cento

Movimento 5 Stelle: 18,6 per cento

Fratelli d’Italia: 8,8 per cento

Forza Italia: 6,8 per cento

+Europa: 4,1 per cento

La sinistra e Pc: 2,9 per cento

Ultimi sondaggi elettorali | Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera

L’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera mostra una clamorosa crescita del Movimento Cinque Stelle. Il gradimento da luglio ad agosto passa dal 17,4 per cento al 24,2 per cento. Vistoso calo per la Lega, che passa dal 35,9 al 31,8 per cento. Sostanziale pareggio per il Pd, che passa dal 21,6 per cento del 18 luglio al 22,3 per cento di agosto. Quasi due punti vengono guadagnati da Giorgia Meloni, che passa dal 6 al 7,8 per cento. Debacle per Forza Italia, che cala dall’8,2 per cento al 6.

Qui tutti i dettagli, in colpo d’occhio:

A questo link tutti gli ultimi sondaggi di TPI