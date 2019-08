Sesso in macchina con sconosciuta: ora lei ha un figlio

Un ragazzo ha raccontato al rotocalco britannico Sun il dramma di una notte di sesso occasionale in macchina con una sconosciuta, che l’ha portato, forse, ad avere un figlio.

“Non posso credere sia possibile, ma c’è una possibilità che io sia diventato padre.

Alla festa per di compleanno per i 21 anni di un mio amico, l’anno scorso, avevo bevuto tantissimo insieme ai miei amici e ho iniziato a parlare con questa ragazza bellissima al bar per tutta la sera.

Mi ha seguito quando sono uscito a fumare e abbiamo iniziato a flirtare e baciarci. Avevo 21 anni, lei 20.

Eravamo seduti a fare sesso sul retro della macchina. È stato bello, per quel che mi ricordo, ma non è durato molto. E non ho nemmeno usato precauzioni, ma sembrava che per lei non ci fossero problemi.

Ho provato a chiamarla un paio di giorni dopo. Sarei stata contenta di portarla fuori a cena ma lei non voleva vedermi, così ho deciso di dimenticarla.

Dopo qualche settimana ha iniziato a uscire con un altro ragazzo, da cui sembra sia rimasta subito in cinta e con cui ha deciso di convivere.

Ogni volta che li ho visti insieme sembravano felici, ma io e lei, a parte scambiarci i saluti, non ci siamo mai parlati.

Suo figlio adesso ha sei mesi. Il mio amico mi ha mostrato una sua foto e ho subito notato che i suoi tratti del volto assomigliano ai miei, soprattutto gli occhi il naso. Ma il bambino ha i capelli chiari mentre io sono molto scuro.

Eppure quell’immagine mi ha tormentato per settimane. Così ho deciso di chiamarla per scoprire un po’ di più. È stata gentile, ma anche molto fredda.

Quando le ho chiesto del bambino mi ha risposto che non aveva niente da dirmi, e ha tagliato corto. Ignora i miei messaggi e mi lascia puntualmente distrutto”.

