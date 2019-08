Serie tv, i nuovi arrivi su Netflix a settembre 2019

Cosa guardare su Netflix? Qual è il catalogo di questo mese? Quali nuove serie televisive attireranno la vostra attenzione? Il colosso dello streaming, arrivato in Italia ormai da anni, fornisce ogni mese un catalogo aggiornato ai propri utenti con tante nuove produzioni della casa e altri prodotti dell’intrattenimento amati dal pubblico.

Il successo di Netflix appare essere inarrestabile. Nonostante gli alti e bassi di quest’estate, tra cancellazioni di serie televisive e aumento dell’abbonamento, gli utenti vogliono sapere cosa aspettarsi a settembre su Netflix.

Di seguito, ecco il catalogo delle serie televisive in arrivo su Netflix a settembre 2019.

Serie tv | Nuovi arrivi su Netflix a settembre 2019

Mese interessante per Netflix che dovrà tenere testa a una lunga estate che ha visto protagoniste serie come La casa di carta, Stranger Things, Orange Is The New Black, Tredici e tante altre piccole perle del colossal streaming.

Tra le serie più attese c’è un ritorno tutto spagnolo che ha avuto successo grazie al terreno spianato dalla Casa di carta: Elite torna con la seconda stagione il 6 settembre con un nuovo anno scolastico. Gli studenti a Las Encinas si ritrovano ancora una volta tra i banchi di scuola e un fantasma tra loro. Marina è stata uccisa nella prima stagione e la sua morte ha portato a galla molti segreti impossibili da custodire.

Un’altra serie che approda su Netflix con la prima stagione è Unbelievable: si tratta in realtà di una miniserie ispirata a fatti realmente accaduti. La protagonista è un’adolescente che denuncia di essere stata stuprata, ma in seguito ritira la confessione mentre a migliaia di chilometri di distanza due detective avviano un’indagine che potrebbe portare alla luce la verità.

Chi ama il genere, sarà felice di sapere che il primo settembre è la volta di Scream 3, la serie televisiva che approda sulla piattaforma streaming che torna a parlare dell’assassino che risponde al nome di Ghostface nella città di Atlanta.

Dal 12 settembre arriva un’altra produzione originale Netflix: The I-Land, una serie creata da Neil LaBute che ricalca un po’ lo stampino di Lost. La trama vede protagonisti dieci ragazzi risvegliarsi su un’isola deserta senza sapere come sono finiti lì o chi erano prima di arrivare lì. Ciò che conta è tornare a casa, qualunque essa sia, ma non sarà facile. Molto presto scopriranno sulla loro pelle che niente è come sembra.

Il 27 settembre è la volta di due nuove serie televisive. La prima è The Politician, nuovo prodotto firmato Ryan Murphy che racconta della scalata al successo di un aspirante politico dal liceo alla Casa Bianca.

La seconda s’intitola Bard of Blood e racconta di Kabir Anand, Isha Khanna e Veer Singh, tre uomini che intraprendono insieme una missione segreta in Balochistan per poi essere catturati da quattro spie indiane.

Serie tv | Cosa aspettarsi su Netflix a settembre

Quindi, ricapitolando, oltre alle serie originali, su Netflix avremo:

01/09 – Scream, terza stagione

06/09 – Elite, seconda stagione

12/09 – The I-Land, prima stagione

13/09 – Unbelievable, prima stagione

20/08 – Criminal, prima stagione / Disincanto, seconda stagione

25/09 – Le regole del delitto perfetto, quarta stagione

26/00 – Brooklyn Nine Nine, quinta stagione

27/09 – The Politician, prima stagione / Bard of Blood, prima stagione / Vis a vis Il prezzo del riscatto, quarta stagione

I film da vedere su Netflix a settembre

Serie tv dell’estate 2019, tutte quelle da vedere (e recuperare)