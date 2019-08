Salvini e Verdini: la verità sulla rottura

Si fanno sempre più insistenti in queste ore le voci secondo cui Francesca Verdini, l’attuale compagna di Matteo Salvini, avrebbe lasciato l’ex ministro per un tentatore del programma tv Temptation Island: ma un dettaglio mostra la verità sulla rottura.

A rilanciare la notizia della fine della storia d’amore tra i due, diffusa anche dai principali settimanali di gossip, è stato Il Messaggero, che attribuisce a Verdini un’amicizia molto stretta con Rodolfo Salemi, volto noto dei reality show Mediaset. Oltre ad aver partecipato a Temptation Island, Salemi è stato un corteggiatore del programma di Maria de Filippi Uomini e Donne.

Insomma, Rodolfo Salemi sarebbe un vero esperto nel corteggiare donne e nel mettere zizzania tra innamorati, e stando alla sua carriera televisiva, conquistare Francesca Verdini in tempi di crisi di governo, dovrebbe essere stato un gioco da ragazzi.

Chi è Rodolfo Salemi, l’uomo per cui Verdini avrebbe lasciato Salvini

Da ormai una settimana l’ex vicepremier si è preparato a salutare il Viminale e la poltrona che l’ha reso popolare negli ultimi 14 mesi, così tanto da aver conquistato il supporto di almeno il 31 per cento degli italiani, e da averlo indotto a provocare la crisi di governo con la speranza di capitalizzare adesso tutto il consenso guadagnato in oltre un anno di leadership.

Ma Salvini ha fatto male i conti e con la crisi di governo ha solo provocato la probabile formazione di un nuovo esecutivo di cui la Lega e il suo leader non faranno più parte. Pronto a sedere sui banchi dell’opposizione nelle Camere del Parlamento e a rivoltare le piazze, a Salvini non restano che i social e l’amore. Ma se Verdini l’avesse lasciato, sarebbe l’ennesima batosta di questi giorni per l’ex vicepremier.

C’è un dettaglio però che smentisce la voce e che può far dormire sogni tranquilli ai fan del leader Carroccio. Sembra infatti che i due fossero insieme proprio ieri nell’ambito di un evento pubblico: la festa di Sant’Agostino a Conselve, una fiera in provincia di Padova organizzata nella settimana compresa tra il 23 agosto e il primo settembre 2019.

Una foto di Afp mostra i due insieme alla fiera, uno accanto all’altra, sorridenti e uniti, proprio la sera del 30 agosto 2019, al termine di una giornata convulsa in cui sulla coppia sono circolate moltissime voci, e in tanti si sono presi gioco dell’ex ministro.

Salvini indossa una iconica maglietta verde, mentre Verdini appare in forma in abito nero.

Tutto lascia pensare che siano insieme e che Verdini non abbia scaricato l’ex ministro, nemmeno in tempi di crisi.

“Matteo Salvini lasciato da Francesca Verdini per un ex tentatore di Temptation Island”: l’indiscrezione