Raz Degan all’Isola dei Fmosi per soldi

L’attore e modello Raz Degan torna a parlare della sua partecipazione al reality dell’Isola dei Famosi e confessa di averlo fatto per soldi. All’edizione del 2017 l’attore conquistò il pubblico tanto da arrivare a vincere quell’edizione.

Dopo quel momento di gloria, Raz Degan è scomparso dai radar della tv. Circa due anni dopo, però, l’attore e modello è tornato a farsi sentire e ha spiegato perché ha deciso di partecipare al programma di Mediaset, nonostante prima di quel momento avesse rifiutato molti ruoli.

Nel 2017, però, Raz Degan decise di dire sì ad Alessia Marcuzzi e al programma di Mediaset. Alla base di quella scelta c’era una motivazione precisa: la necessità di soldi. E non certo perché a Raz Degan piaccia la bella vita, ma perché, come ha rivelato lui stesso, quei soldi servivano per aiutare la madre in difficoltà.

“Ho accettato per soldi: mia madre era malata”, ha rivelato Raz Degan parlando dell’Isola dei Famosi. “Laggiù ho incontrato molta ignoranza, i paguri hanno più dignità, però la natura era un regalo che mi ha caricato nell’anima”, ha continuato ancora l’attore parlando dell’esperienza nel reality di Mediaset.

Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, per Raz Degan sono arrivate tante e nuove proposte, ma lui ha saputo dire con fierezza di no: “Dire certi no ti rende più forte: più lo fai, più capisci che viviamo in un mondo virtuale. Auguro a tutti i giovani di sapere staccare il telefono per piantare un albero o dei pomodori”.

Dal 2017 ad oggi, Raz Degan ne ha fatte di cose. Tanto per cominciare ha realizzato L’ultimo sciamano, un film prodotto insieme a Leonardo DiCaprio, che su Netflix e Sky ha avuto grande successo.

“Tutti vedono che è stato su Sky e in America su Netflix o che l’ha coprodotto Leonardo DiCaprio, ma nessuno immagina che, per farlo, sono stato vicino alla morte, alla depressione, alla stregoneria, ai piranha, a pazzi che si credono sciamani capaci di guarire il mondo. Ma uno sciamano vero, Pepe, l’ho trovato. È stato un viaggio e la destinazione finale ancora non la so. La ricerca è questo: conoscersi, superare i propri limiti, entrare in contatto con se stessi”, ha detto l’attore per commentare l’ultima impresa.

